Ortega Cano: "Zaragoza necesita un torero que haga honor a su tierra"

Antonio Gaspar ‘Paulita’ (Alagón, 1978) y José Ortega Cano (Cartagena, 1953) caminarán juntos esta temporada. Una conversación telefónica bastó para cerrar su acuerdo de apoderamiento. El torero aragonés atravesaba horas bajas, acababa de romper con Manolo Hurtado y apenas tenía contratos a la vista, pero la llamada del maestro, a quien había admirado desde sus inicios, lo devolvió a la batalla.

El primer encuentro entre ambos, con el consiguiente apretón de manos, se produjo este viernes en Zaragoza, donde comenzaron a esbozar esta nueva etapa. “La llamada de José significó un subidón de moral. Me llenó de ánimo e ilusión”, confesaba, desde uno de los salones interiores del Gran Hotel, un Paulita “identificado” con la trayectoria que quien ha apostado por sus condiciones. “A él le costó mucho llegar arriba y a mí también me está costando. Por eso, por la seguridad que me puede aportar, su confianza va a ser fundamental”, valoraba, antes de escuchar los consejos de su flamante mentor.

“Antonio tiene que ir día a día y comprender que esta es una profesión para disfrutar; no para sufrir. Lleva 18 años de alternativa y la experiencia es positiva. Creo que va a ser un reto bonito para él y también para mí, porque, como no puedo seguir toreando, que es lo que me gustaría, me reflejaré en lo que haga”, relataba Ortega Cano, motivado por los recuerdos de las tardes en que enfiló desde ese mismo espacio hacia La Misericordia y la posibilidad de que Paulita vuelva a ganarse a los aficionados. “Zaragoza necesita un torero, alguien que represente la historia de esta plaza y haga honor a su tierra. Y por la lucha que ha librado y sus cualidades, merece volver a serlo”, añadía.