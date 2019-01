Los bienes de arte sacro que Aragón no reclama

El Museo de Arte Sacro de la Ribagorza fue inaugurado en el año 2001 en la iglesia vieja de la Asunción de María de El Pont de Suert. Según se lee en la página web municipal, "custodia la Colección de Arte Sacro de la Ribagorza, que comprende diversas disciplinas artísticas (pintura, escultura, orfebrería y los retablos originales de la iglesia). La colección pretende difundir una parte del legado cultural y artístico de la Ribagorza, con el fin de comprender mejor el sentido religioso de la historia de nuestros antepasados ribagorzanos. Algunos retablos han sido trasladados de pequeñas iglesias del término y otros son originarios del templo". Las cuatro piezas de Cirés no, aunque la frontera administrativa no siempre coincide con la frontera social o sentimental: a Cirés se accede por carretera desde Pont de Suert, y son los vecinos de esta localidad ilerdense los principales devotos de la Virgen de la Mola, a cuya ermita acuden en romería todos los años en el mes de mayo.

La iglesia de Cirés es de origen románico y está dedicada a San Cristóbal. Las piezas que se muestran al público en Pont de Suert no están incluidas en el listado de 111 pertenecientes a 40 parroquias altoaragonesas de la diócesis de Barbastro- Monzón que se reclaman en el juicio que se celebrará los días 16 y 17 de mayo. Pero podrían reclamarse desde el punto de vista legal. Cirés es una de las localidades que pertenecía a la diócesis de Lérida y que, tras el decreto de 1995, quedó desmembrada de esta para incorporarse a la de Barbastro-Monzón.

Según el historiador Juan José Nieto, asesor del abogado Jorge Español en el litigio, "la doctrina del Vaticano es muy clara en este asunto, las piezas de arte pertenecen a las parroquias y, si se encuentran en otra iglesia, museo o diócesis, están siempre en calidad de depósito salvo que exista una decisión expresa en otro sentido por parte del Vaticano. Un obispo, una diócesis, no puede enajenar nunca un bien a una parroquia. Y también ha quedado muy claro que la posesión de un bien no implica su propiedad". Para el abogado Jorge Español, que no descarta que en el citado museo se conserven piezas procedentes de otras localidades de la zona, se trata de "obras 'reclamables' por parte de las instituciones aragonesas".