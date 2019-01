El Grupo Enigma confirma su supervivencia y abre una nueva temporada

Enigma abre una nueva temporada, y lo hace disipando los rumores sobre su posible desaparición. Cumplirá no solo sus compromisos zaragozanos (además de su temporada, en marzo dará los conciertos pedagógicos del auditorio), sino también con los que tenía adquiridos ya en otras provincias, como un concierto el próximo 18 de febrero en el Museo Reina Sofía de Madrid, o su participación el 4 de mayo en el festival de música contemporánea Ensems de Valencia.

«Enigma va a continuar –señala Fernando Gómez, catedrático de Flauta del Conservatorio Superior de Música de Aragón, solista y fundador del grupo–. De alguna manera, con la muerte de Juan José Olives el grupo se ha quedado huérfano, no solo en lo artístico sino sobre todo en lo humano, en lo personal, pero el proyecto está consolidado. La mejor manera de conservar el legado artístico de Enigma es seguir trabajando y pensar en nuevos retos y proyectos».

Aunque el nombre de Olives sigue figurando en carteles y programas como director artístico del grupo, se ha creado una comisión, integrada por Fernando Gómez, el clarinetista Emilio Ferrando y el violista Carlos Seco, que tomará las decisiones artísticas que sean necesarias. «Esta temporada vamos a contar con dos directores invitados, Nacho de Paz y Miguel Romea –asegura Fernando Gómez–. Pero de cara al futuro nos gustaría contar con un director artístico que, a la manera de Olives, se hiciera cargo del grupo. Lo buscaremos a lo largo de este año, pensando en la próxima temporada. Pero, si no encontramos a la persona idónea, no pasa nada. Como llevamos tanto tiempo trabajando juntos seguiríamos autogestionándonos nosotros. En cualquier caso, lo que tiene que quedar claro es que en ningún momento hemos pensado en dejarlo. Sería una pena que todo lo que hemos conseguido en estos 24 años lo dejáramos perder».

Fernando Gómez es también el instrumentista que abrirá hoy el concierto interpretando las ‘Tres piezas para flauta sola’ de Juan José Olives.

«Poca gente sabe, o recuerda, que él era también compositor. Lo que ocurre es que en los 24 años de historia del grupo solo en una ocasión, en un concierto, interpretamos una de sus composiciones. Tiene un catálogo de una veintena de obras y esta, en concreto, destaca por su gran expresividad. Cada una de las tres piezas tiene su propia personalidad: la primera posee un carácter más lírico que el resto, en la segunda aparece el ritmo como elemento humorístico, y la tercera tiene un cierto dramatismo».

El programa del concierto de esta noche incluye, además, obras como ‘Time and money’, de Pierre Jodlowsky; ‘Cantus I’, de Dimitris Andrikopoulus; ‘En Rytmoï’, de Octavi Rumbau; ‘Seven places’, de José López-Montes; y ‘Objetos Klein’, del zaragozano Carlos Satué. Esta última es un estreno mundial. «Hemos reunido obras para instrumentos a solo y algunas piezas acompañadas de música electrónica. La composición de Carlos Satué parte de sonidos de oboe tratados electrónicamente, y sobre ellos toca el intérprete que está en la sala. Es una obra que se grabó en estudio pero que no habíamos tenido hasta ahora la oportunidad de estrenarla».

El segundo programa de la temporada (25 de febrero), con Nacho de Paz como director, se centrará en la música orquestal e incluye el estreno absoluto de un ‘Deceto’ de Cristóbal Halffter. Es el programa que se interpretará en el Reina Sofía. El tercero (11 de marzo), consta de nonetos y recuperará un lenguaje musical más clásico, y el cuarto (14 de mayo) volverá a lo contemporáneo. Este incluirá otra obra de Olives, su ‘Quinteto’.

El concierto de hoy se plantea como un pequeño homenaje a Juan José Olives. El Grupo Enigma se dio a conocer en noviembre de 1995 con un concierto en el que se vio su apuesta clara por la música contemporánea. Bajo la batuta de Olives, se ha consolidado como una formación de referencia en el panorama musical español. Por eso, y por estar a punto de cumplir 25 años de singladura cultural, son muchas las voces que consideran justo organizar un gran homenaje en una sala de mayor capacidad que la Luis Galve, escenario habitual de sus conciertos. «El trabajo que ha realizado Enigma es fundamental –subraya el compositor Víctor Rebullida–. Ha mantenido una línea muy clara y no ha sucumbido a las temporadas en las que no tenía mucho apoyo económico. El grupo, además, ha ‘mimado’ a los compositores aragoneses».

Para José-Carlos Mainer, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza y fiel a los conciertos de Enigma, a los que acude con María Dolores Albiac, también profesora, «Aragón no puede permitirse el lujo de perder el grupo, que interpreta una música que no se oye y no se programa y que ha realizado una labor impagable. Olives y Enigma se merecen el mayor de los homenajes». El compositor y guitarrista David del Puerto subraya que «Juan José Olives ha dejado un hueco profundo y doloroso en la música española. Pero su labor enorme al frente de ese conjunto trascendental que es Enigma, tiene garantizada su proyección futura: promete seguir dando al mundo su regalo sonoro... por muchos años». Y, desde Barcelona, el escritor Félix de Azúa apostilla: «Le debemos un gran concierto de homenaje a Juanjo. Deberían financiarlo las autoridades de Zaragoza, pero supongo que es pedir la luna».