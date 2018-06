Tras el final de 'Friends', ¿Rachel y Ross siguieron juntos?

Aunque 'Friends' puso punto y final a las locas historias de sus protagonistas hace ya catorce años, los seguidores de la popular serie siguen creciendo. De hecho, cualquier noticia relacionada con ellos, como la posibilidad de la apertura de cafeterías Central Perks en todo el mundo (a qué fiel fan no le encantaría tomar un capuchino en ese mítico sofá), hace saltar las alarmas por redes sociales. Pero no todas las que circulan son ciertas y hay que comprobarlas antes de hacerse ilusiones.

Con la emoción que en su momento suscito el regreso de 'Will y Grace', 'Las Chicas Gilmore' o 'Operación Triunfo', hubo quien pensó que también sería magnífico que Mónica, Chandler, Joey, Phoebe, Rachel y Ross se volvieran a reunir para grabar otros cuantos capítulos con los que nos contasen las anécdotas de la vida adulta. Pero esto no va a ocurrir, pues, tal y como ha asegurado el director de esta 'sitcom' al diario británico The Independent, David Crane, el final feliz y cerrado que dio en su momento a las historias de los seis amigos es uno de los motivos que ha conseguido que a la gente le guste tanto. Por eso, no se arriesgará a rodar una temporada más que pueda estropear la magia que durante tantos años han sabido conservar.

Rachel y Ross, ¿se habrían vuelto a separar?

Cualquiera que haya seguido al menos tres temporadas habrá visto que las idas y venidas de Rachel y Ross fueron constantes desde los primeros capítulos de la temporada uno; y los que hayan disfrutado de 'Friends' al completo sabrán que al final (¡alerta 'spoiler'!) acabaron juntos, criando bajo el mismo techo a la hija común: Emma. Pero, después del último capítulo, ¿consiguieron una buena convivencia y siguieron juntos? La respuesta, y son buenas noticias para la mayoría, es sí. "Trabajaron en esa relación durante diez años", comentó el creador de la serie, haciendo así referencia a las innumerables veces que hemos visto a Rachel y Ross llorar y luchar por el amor del otro.