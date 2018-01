El Central Perk de 'Friends, más cerca de ser una realidad

Muchos fans de 'Friends' han soñado con tomarse un café en el Central Perk, el local donde los seis protagonistas de la serie se reunían cada día para contarse sus cosas y donde incluso Rachel trabajó una temporada de camarera.

Hasta ahora, el único Central Perk real fue el café efímero que se instaló en Nueva York en 2004 para celebrar el 20 aniversario de 'Friends'. Ahora, unos años después, quizá estemos más cerca de que haya una -o muchas- cafeterías con un sofá de terciopelo naranja en el centro y la variedad de tazas gigantes que enamoró a los espectadores.

Según ha revelado el diario 'The New York Times, la compañía que tiene los derechos de la serie, Warner Bros., ha registrado ante las autoridades estadounidenses el logo del Central Perk para su uso "en cafeterías, tiendas de café, teterías y tiendas de snacks". La empresa no ha confirmado nada, pero el periódico adelanta que el registro de la imagen es un paso legal imprescindible para poder utilizar el logotipo en cafeterías reales. Por eso, no es descartable que haya planes para sacar de la pantalla la imagen de icónico café.