Rubén Moreno: "La rebaja del IVA al 10% dará un respiro al cine"

Y uno de los más antiguos de España del mundo del cortometraje. Precisamente esa es la clave, la especialización en el corto, que ha hecho que tenga tanto reconocimiento y que las películas premiadas aquí se preseleccionen para los Goya y para los Óscar.

¿La gente va al cine a ver cortos?

En el festival, sí; el resto del año lo tiene complicado. Antes había más tradición de proyectarlos antes de un largometraje, pero ahora solo los ofrecen algunas plataformas digitales de consumo bajo demanda. Es una pena porque es un formato muy interesante. Muchas veces la única diferencia con un largometraje es el tiempo.

¿Qué envidia de grandes citas como San Sebastián o Málaga?

Son festivales más de largometrajes. El de Huesca está capacitado para ser más grande, pero evidentemente no tenemos su presupuesto. Nos conformamos con seguir con el corto como seña de identidad y crecer por ahí. Los cortos tienen dos cosas buenas: es gente que está empezando, que con el paso del tiempo gana premios, y nos tiene cariño al ser una de sus primeras citas; y luego hay nombres consagrados que vuelven a este formato porque permite con menos dinero hacer cosas más arriesgadas.

¿A qué figuras ha aupado?

Por ejemplo, el director de ‘Primos’ y ‘La gran familia española’, Daniel Sánchez Arévalo. Él venía a Huesca con su padre, relacionado con el cine. Acudió con un corto, ganó y luego ha tenido una trayectoria muy sólida que le ha llevado a ganar varios Goya.

Así pues, han visto pasar a diferentes generaciones de cineastas, incluso de la misma familia.

Esa es la herencia que yo recojo.

En esta edición premian a Aura Garrido y José Sacristán. ¿Un festival de cine necesita rostros conocidos?

Siempre son un aliciente para el público. También hay que entender que solo en Aragón hay 80 festivales de cine, unos más pequeños y otros más grandes, pero todo el mundo quiere rostros conocidos. Da prestigio a un festival, pero es difícil de conseguir.

¿Cómo se consigue que los filmes premiados en Huesca se preseleccionen para los Óscar?

Llamando a la Academia. Nos pidieron información sobre los últimos cinco años y decidieron que Huesca sería, con Bilbao y los Goya, los que calificaran.

El cine en las salas está en crisis, ¿cree que el 21% de IVA fue la puntilla? ¿Con la rebaja anunciada al 10% esperan recuperar espectadores?

Eso da un respiro. El cine español ha crecido mucho. Hay una película como ‘Campeones’ que está batiendo récords. Es verdad que a veces no coincide el criterio de los críticos con las películas más taquilleras, pero la gente está yendo al cine. Yo le auguro un buen futuro.

¿Se hace más cine para las plataformas de televisión que para la gran pantalla?

Hay de todo. Netflix ha entrado con fuerza y da mucho dinero para producción propia, porque eso le permite generar un gran catálogo y ser más competitivo, pero las salas de cine comercial siempre existirán. Yo utilizo las plataformas, casi todas, y es para ver películas que no puedo ver en Huesca.

¿Es cara una entrada de cine en España?

Creo que no. En Huesca desde luego, no; en ciudades más grandes la diferencia es importante. Aquí puedes pagar 5, 6 o 7 euros, y en Madrid, hasta 15. Seis euros no es mucho si cuentas el trabajo y las personas que hay detrás de una película. La gente no está concienciada, pasa en todo el sector cultural. Cuando te descargas una película gratis, robas igual que si entras al supermercado y te llevas una bolsa de naranjas.

¿Pero cree que la gente tiene conciencia de que roba?

Ese es un trabajo que se debería hacer, primero desde el gobierno, y luego desde las plataformas que lo permiten.

Hablando del Gobierno, ¿qué le parece el nuevo ministro de Cultura?

La verdad es que ha llamado la atención. No lo conozco, prefiero que juzgarlo por sus hechos.