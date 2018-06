'Stranger Things' tendrá una precuela sobre la madre de Eleven en forma de novela

Así lo ha dado a conocer 'Deadline', que asegura que la plataforma de contenidos y la editorial Penguin Random House habrían llegado a un acuerdo para crear varios libros sobre a la saga.

El libro sobre la madre de Eleven permitirá a los lectores profundizar más en la vida de su misterioso personaje. La novela se centrará en el programa MKUltra, del que proceden Eleven y también Eight, a quien los espectadores pudieron conocer en la segunda temporada. A juzgar por los apuntes de Twitter de la escritora Gwenda Bond, ella será la autora del libro, que según algunos medios, contará con su propia lista de reproducción musical.

THIS IS THE NEWS -- I'M WRITING THE FIRST STRANGER THINGS NOVEL AHHHHHHHHHH https://t.co/P9fMfr1tiD