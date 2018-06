'Stranger Things' se convertirá en un videojuego

"Estamos encantado de confirmar que Telltale está desarrollando un juego basato en Stranger Things que publicaremos para consolas y ordenadores más adelante', han señalado.

El estudio Telltale ya tiene experiencia en aventuras similares. Son los responsables de juegos como 'The Walking Dead' o 'Game of Thrones', nacidos al calor de otras series de gran éxito.

De momento, poco más se sabe del nuevo proyecto, aunque desde la Telltale han asegurado que habrá novedades a lo largo del año.

Our partnership with Netflix is something we're incredibly proud of, and while we don't have anything more to share right now, we're excited to reveal details on these projects later in the year. (3/3)