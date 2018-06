Picadillo: el gastrónomo más gordo del mundo vino a Zaragoza en 1913

Si en La Coruña impactó mucho el gigante aragonés Fermín Arrudi, ocurrió otro tanto en Zaragoza con la presencia de Manuel María Vázquez Puga (1874-1918), columnista de ‘El Noroeste’ y ‘El Orzán’, abogado, escritor, gastrónomo y político; sería en dos ocasiones alcalde de la capital herculina, entre octubre y diciembre de 1915, y de julio a agosto de 1917. Estuvo en Zaragoza en mayo de 1913, y para entonces ya había publicado algunos de sus libros más famosos: ‘36 maneras de guisar el bacalao’ (1901) y ‘La cocina práctica’ (1905), que se habían convertido en todo un éxito popular; llevaba un prólogo de su gran amiga Emilia Pardo Bazán, amante secreta de Galdós y especialista en cocina, además de la gran narradora del naturalismo en España. Era contertulio de Wenceslao Fernández Flórez.

Picadillo vivía cargado de anécdotas. En 1892, decidió recorrer mundo y se fue a Cuba en el vapor ‘Alfonso XII’. Allí tuvo un desencuentro con un joven cubano y se desafiaron a un duelo; no llegó a celebrarse porque Picadillo era tan obeso (275 kilos) que no podía moverse. El escritor Luis Antón del Olmet contó que un circo que se instaló en La Coruña presentó a un alemán como el hombre más grueso del mundo. No debía serlo; más de uno, contrariado, dijo: "Manolo Puga es más gordo y se le puede ver por la calle". Tenía asiento doble en el cine Rosalía de Castro.

Picadillo tenía claro que el humor empieza por uno mismo. Por eso escribió un artículo que se titulaba: ‘Quiero ser concejal’. En ‘El Noroeste’, en primera página, publicó su artículo ‘De viaje. Por fin te veo’, el 15 de mayo de 1913. Así arranca: "El tren se ha detenido en una estación amplia, y de un vagón muy alto, tan alto que me obliga a hacer unos pinitos gimnásticos de la más elevada elegancia, desciendo yo. Pero no creáis que soy yo aquel Picadillo que veis por vuestras calles un tanto ‘deshabillé’, a veces con el pantalón algo corto, otras acaso portador de tal o cual lámpara que la sartén freidora o la cazuela efervescente tuvo el nada piadoso empeño de colocar en mi americana. No; soy el Picadillo viajero, de lentes negros, guardapolvo, botines y guantes grises, toilette completada por una amplia gorra de plato, un saco de viaje y una guía de ferrocarriles, mucho más difícil de consultar que el Alcubilla. Un ¡¡¡ah!!! de admiración me acoge en aquellos andenes, y ante aquel ¡¡¡ah!!! se encrespa el Ebro y tiemblan al unísono la torre de la eso y las cúpulas del Pilar. Estoy en Zaragoza".