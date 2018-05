'Miau' se estrenará el 19 de octubre

Jaime García Machín, en el primer pase privado de ‘Miau’, dijo que Ignacio Estaregui, su director, desayuna, come, merienda y cena cine, y apuntó, en la sala 3 de los cines Palafox, que “estamos muy nerviosos”. Estaregui miró a sus productores y agregó: “Esta película es vuestra. Somos gente de palabra. Aquí hay una cantidad brutal de trabajo y esperamos que se vea en la película”. ‘Miau’, basada en la novela ‘Hilo musical para una piscifactoría’ de Juan Luis Saldaña , se estrenará el 19 de octubre en toda España. La distribuidora Begin Again realizará alrededor de 60 copias de la segunda producción de Gloria Sendino y los citados García Machín y Estaregui.

De repente, se hizo la oscuridad y no tardaron en aparecer las risas. Los títulos de crédito, con su puesta en escena en forma de figurillas de plastilina o de cerámica realizadas por ordenador, son simpáticos y anticipan el clima de la película, que narra, de entrada, la historia de un jubilado, Telmo (José Luis Gil, que, en cierto modo es el protagonista, y tiene una comedida voz en off), fascinado por los chistes, que decide seguir el rastro a uno de ellos. Los chistes breves y malos son los mejores.

En esas anda cuando se reencuentra con una vieja amiga, Eladia (Luisa Gavasa, entregada, irónica, tierna, inclinada hacia la comedia), que ha vuelto a casa para cuidar a su madre enferma y va de tele en tele con sus vindicaciones para mejorar la vida de los ancianos. Sabemos, entre otras cosas, que vivió antaño una intensa pasión lésbica que la llevó a Barcelona. Y pronto se presenta a un nuevo protagonista, Aramendi (Álvaro de Luna), que parece el más vencido por el destino, la edad y la desconfianza. Pudo haber siso campeón de petanca en el pasado, pero ya no lo es. No tardamos en enterarnos de que Telmo tiene un guión desconocido que escribieron al alimón Harpo Marx y Salvador Dalí. Apasionado de las atmósferas de cine, Estaregui abre paréntesis, secuencias complementarias, microhistorias paralelas, flash back (incluso hacia la infancia) con un ritmo fluido, hasta vertiginoso. Por ahí vamos cuando otro, amigo, Monreal (Manuel Manquiña), sale de la cárcel. Llevaba ocho años en prisión y había desarrollado una fortaleza mental para resistir la soledad.

El perfil de Monreal es arrollador y poliédrico. Es un pícaro, un delincuente común y esencialmente un vitalista enardecido (o un asesino accidental) con un continuo as en la manga. Es amigo de los chinos, tienes una sobrina muy bella, Michelle, y no ha dejado de ser el ladrón que sueña y que tiene un grado de refinamiento. Por eso embarca a sus compañeros en su particular “atraco a las tres”: les propone robar el rostro de Kili de Montparnase del Museo Pablo Gargallo, y en un instante recordará que esa mujer fue musa del escultor de Maella y de los surrealistas. Monreal trae el fin de la rutina porque posee el desparpajo del ciclón.

La película ya está instalada en el delirio, en la comedia desternillante, en lo rocambolesco, y a la vez nunca pierde un latido de realismo mágico y absurdo. “Detrás de cada churrería siempre hay un solar” es la frase que acabará siendo clave. Hay libros inventados, entre ellos, ‘Siga a ese chiste’, el libro de las pesquisas de Telmo, y hay momentos de acción, de aventura, de homenaje y alucinación de cine -con Jorge Asín, que bien podría ser un Indiana Jones de los Monegros, y Jaime Ocaña y Ana Ruiz, que emulan a John Wayne y Natalie Wood en ‘Centauros del desierto’- y, por supuesto, de melancolía (Monreal querría tener una piscifactoría para ponerle banda sonora a los peces) y de drama. En el fondo esta película trabajada, con continuos extravíos de humor y sátira, quizá sea un melodrama de criaturas que tienen la posibilidad de “ser coautores” de la vida, de su destino, de atrevimiento.

‘Miau’ tiene otras virtudes. Contiene un trabajo de reparto espléndido, en el que destacan no solo los cinco magníficos (incluimos aquí a Ana Ruiz, la sobrina Michelle), sino muchos actores aragoneses:-Alberto Castrillo-Ferrer, Jorge Usón (ese catedrático en chaleco de lana), los citados Asín y Ocaña, Irene Alquézar, Raquel Anadón, Gabriel Latorre, Agustín Martín Chueca, Jesús Garcíoa Machín y Laura Gómez-Lacueva, entre otros; sin alejarse de la sátira amable, el escritor Juan Bolea hace de sí mismo y se enfrenta a sus lectores; mientras se trasiegan los vinos y la tortilla de patata y las croquetas, comenta la jugada con el poeta y narrador Fernando Sanmartín. La música es de Luis Giménez, suena un tema de Kase-O, ‘Mazas y catapultas’, y la fotografía es de Adrián Barcelona. Hay espacios, manejos de cámara muy trabajados, ‘travelling’, y un guiño a las playas del Ebro de antaño, e incluso un ‘chinatown’ en Zaragoza, por la calle Cuatro de agosto. Los chinos son claves en la película. Por haber hay un Londres más que verosímil en los interiores de La Zaragozana. Estaregui y su equipo han empleado 41 localizaciones.

Ignacio Estaregui ha crecido en su segunda película, ‘Miau’, y ha logrado dotar de humanidad, ternura y contención a sus personajes. El espectador, con la sonrisa en los labios, más de una vez piensa en ‘Amanece que no es poco’. Y quizá piense que qué prometedor sería realizar la vuelta al mundo en motocarro como desean estos ancianos que quieren vivir por encima de todo.