El homenaje a Prince se estrena este sábado en el Teatro de las Esquinas

El universo purpura de Prince estará presente por unas horas este sábado, 26 de mayo, en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza.

Producido por esta sala zaragozana, este musical 'Prince, The Most Beautiful Live Experiencie in the World', pretende ser un homenaje al mito de la música fallecido en abril de 2016. Un espectáculo para toda la familia que comenzará a las 18.00 y cuyas entradas tendrán un precio que oscilarán entre los 14 euros (anticipadas) y los 16 el mismo día del concierto. Además, los menores de 12 años tendrán un precio especial de 8 euros.

Una "muestra tangible de la grandeza de Prince como músico, compositor y sobre todo como artista único e irrepetible". Así describen desde el teatro este espectáculo dirigido por Carlos Martín e interpretado por 'Diamonds and Pearls'. Este grupo está compuesto por Afrodita Cano (voz, guitarra, percusión, batería), Gary Mark Rackham al bajo, Mª Jose Garcia Seron a la Bateria, Diego Luis Grau (teclados), Victor Hugo Britos Sosa (Guitarra), Eva Lago Becas y Lorena Garcia Embun (Coros)