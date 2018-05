Prince, Los Gandules y otras siete propuestas de ocio para este fin de semana

A las puertas de terminar el mes de mayo, la programación cultural no cesa en las salas de teatro, conciertos y otros escenarios que reciben a artistas de diversas modalidades. Para estos días, las opciones musicales y teatrales se multiplican, pero también hay actividades infantiles y propuestas para todo tipo de público. Si no sabes por dónde empezar, Heraldo Ocio selecciona los nueve planes que no te puedes perder este fin de semana.

El Columpio Asesino. La antesala perfecta a los festivales de verano llega con El Columpio Asesino, una banda que surfea por la música punk, la electrónica y un desarrollo musical que se llega a aproximar al pop-rock. En sus directos y en sus trabajos, las voces son un instrumento más con el que jugar y experimentar y las canciones se caracterizan por cierta crudeza. El grupo navarro actúa en el Teatro de las Esquinas el viernes 25.

La antesala perfecta a los festivales de verano llega con El Columpio Asesino, una banda que surfea por la música punk, la electrónica y un desarrollo musical que se llega a aproximar al pop-rock. En sus directos y en sus trabajos, las voces son un instrumento más con el que jugar y experimentar y las canciones se caracterizan por cierta crudeza. El grupo navarro actúa en el Teatro de las Esquinas el viernes 25. Los Toreros Muertos . La mítica banda de los años 80, Los Toreros Muertos, surgió del movimiento contracultura conocido como movida madrileña. Su estética punk, pop y rock, junto a su música, regresa al público tres décadas atrás gracias a sus 'hits' atemporales. Actúa en Las Armas el viernes.

. La mítica banda de los años 80, Los Toreros Muertos, surgió del movimiento contracultura conocido como movida madrileña. Su estética punk, pop y rock, junto a su música, regresa al público tres décadas atrás gracias a sus 'hits' atemporales. Actúa en Las Armas el viernes. Los Gandules y Mamá Ladilla . El Festival Mondo Idiota presenta una doble actuación: Los Gandules, grupo reconocido y con amplia experiencia sobre los escenarios aragoneses, y Mamá Ladilla. Estos últimos presentarán su último trabajo 'Quien Pudriera'. La diversión está asegurada el sábado en Sala López.

. El Festival Mondo Idiota presenta una doble actuación: Los Gandules, grupo reconocido y con amplia experiencia sobre los escenarios aragoneses, y Mamá Ladilla. Estos últimos presentarán su último trabajo 'Quien Pudriera'. La diversión está asegurada el sábado en Sala López. 'Nómada' . El Festival Flamenco de Zaragoza llega a su fin con el espectáculo 'Nómada', de la Compañía Manuel Liñán. La obra es una danza al movimiento, un canto al tapiz en el que vivimos y una oda a la migración creativa, ya que el ser humano sigue siendo nómada, tanto en su sustento físico como en sus necesidades emocionales. Se podrá disfrutar de la actuación el sábado en el Teatro Principal.

. El Festival Flamenco de Zaragoza llega a su fin con el espectáculo 'Nómada', de la Compañía Manuel Liñán. La obra es una danza al movimiento, un canto al tapiz en el que vivimos y una oda a la migración creativa, ya que el ser humano sigue siendo nómada, tanto en su sustento físico como en sus necesidades emocionales. Se podrá disfrutar de la actuación el sábado en el Teatro Principal. 'Más difícil todavía'. Detrás de este sugerente título se esconde el cómico Goyo Jiménez que, en este 'show', busca hacer cambia de opinión a aquellos que creían que nada podía ser todavía más difícil, aquellos que dejaron de creer en la ilusión. No te pierdas 'Más difícil todavía' el sábado 26 en la Sala Mozart del Auditorio.

Detrás de este sugerente título se esconde el cómico Goyo Jiménez que, en este 'show', busca hacer cambia de opinión a aquellos que creían que nada podía ser todavía más difícil, aquellos que dejaron de creer en la ilusión. No te pierdas 'Más difícil todavía' el sábado 26 en la Sala Mozart del Auditorio. 'Prince Experience' . El sábado el Teatro de las Esquinas será el testigo del estreno de su primera producción: el musical para toda la familia 'Prince, the most beautiful live experience in the world'. Así, el escenario zaragozano recuperará la esencia de este mito de la música: sus canciones, su puesta en escena, su universo púrpura...

. El sábado el Teatro de las Esquinas será el testigo del estreno de su primera producción: el musical para toda la familia 'Prince, the most beautiful live experience in the world'. Así, el escenario zaragozano recuperará la esencia de este mito de la música: sus canciones, su puesta en escena, su universo púrpura... 'Todo en caja'. Una propuesta para los niños es 'Todo en caja', en Teatro Arbolé el sábado y el domingo, donde las cajas toman vida para mostrar sueños y el poder de la imaginación a los más pequeños.

Una propuesta para los niños es 'Todo en caja', en Teatro Arbolé el sábado y el domingo, donde las cajas toman vida para mostrar sueños y el poder de la imaginación a los más pequeños. 'Pequeña Max' . Max vive sola, apartada del mundo, buscando su felicidad lejos de la mirada crítica de los demás. Y es que Max es 'diferente', nació con un pie de aleta. 'Pequeña Max' cuenta la historia de la llegada de un intruso a su pequeño y frágil mundo. Se podrá disfrutar de esta emocionante historia el domingo en el Teatro Principal.

. Max vive sola, apartada del mundo, buscando su felicidad lejos de la mirada crítica de los demás. Y es que Max es 'diferente', nació con un pie de aleta. 'Pequeña Max' cuenta la historia de la llegada de un intruso a su pequeño y frágil mundo. Se podrá disfrutar de esta emocionante historia el domingo en el Teatro Principal. Homenaje a los genios del cine: Royal Film Concert Orchestra. No hay nada como acabar el fin de semana disfrutando de la mejor música del cine. La Royal Film Concert Orchestra homenajea a los genios del cine el domingo en la Sala Mozart. 'Memorias de África', 'Casablanca', 'Avatar' o el 'Señor de los Anillos' son algunas de las BSO que podrán disfrutarse.