Miguel Ángel Tapia continuará como director del Auditorio hasta las próximas elecciones

El puesto quedó desierto el pasado 10 de abril, después de que un jurado acordara por unanimidad que ninguno de los candidatos reunía los requisitos necesarios para ejercer la dirección del centro.

La moción, presentada por el PP, también recogía un punto en el que se solicitaba que el actual director del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia, continúe en su puesto hasta las próximas elecciones municipales y que ha sido aprobado por 13 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones.

"Le hemos pedido contratos y actas y no se nos ha enviado ni un solo papel", ha denunciado el portavoz del PP, Jorge Azcón, en referencia a la gestión que ha realizado el consejero municipal de Cultura, Fernando Rivarés, del proceso de selección.

En ese sentido, Azcón ha criticado que los 18 aspirantes al puesto se han sentido "decepcionados con el resultado" y que han puesto en duda la "objetividad" del jurado.

"No tenemos nada que lamentar en el proceso de selección del nuevo director del Auditorio", ha contestado Rivarés, quien ha pedido que se respeten las decisiones del jurado y ha defendido que sus miembros son algunas de las "voces más autorizadas" del país en gestión cultural.

Asimismo, ha reconocido que Miguel Ángel Tapia continúa siendo el director del Auditorio, ya que "nadie le ha pedido que abandone" ese cargo después de que el concurso quedara desierto.

Desde CHA, Leticia Crespo ha criticado que no se hayan hecho públicos los criterios de selección y ha denunciado que los grupos municipales no han recibido ningún tipo de información sobre el procedimiento.

"Se ha puesto de forma indirecta en tela de juicio al jurado, no por su profesionalidad, sino porque desde el minuto cero ha estado rodeado de polémica", ha añadido Crespo.

Por su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha pedido que no se "demonincen" los procesos de libre designación, ya que permiten escoger a las personas más adecuadas para el puesto.

En ese sentido, ha criticado que el equipo de Gobierno municipal haya hecho caso omiso de las propuestas que realizaron los grupos de la oposición y haya decidido poner en marcha un concurso mediante un jurado.

En la misma línea, la concejal socialista Lola Ranera ha asegurado que Rivarés ha convertido el procedimiento en una oposición a técnico de Cultura.

"La transparencia en un proceso de selección viene dada por la credibilidad de la persona a la que se contrata", ha insistido Ranera.