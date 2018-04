Declaran desierto el concurso para elegir al director del Auditorio de Zaragoza

Cuatro de los cinco candidatos para esta última fase -Jordi Alomar, Juan Carlos Galtier, José Miguel González y Santiago Torre- mantuvieron en la mañana de este martes sendas entrevistas personales con el jurado en busca de la designación para el cargo. Al final, ninguno de ellos reunía "todas las condiciones -ha asegurado Christina Scheppelman, directora general artística del Liceo de Barcelona y componente del 'tribunal'-. Todos tenían grandes cualidades, pero ninguno poseía todas las que buscábamos. Han sido muchas horas de trabajo y debate, y al final nos ha parecido que declarar desierto el concurso era la mejor decisión".

En la misma línea se manifestaba el concejal de Economía, Hacienda y Cultura, Fernando Rivarés, que además aseguraba haber leído "falacias y mentiras acerca del proceso de selección, en referencia a las críticas, cuando esta era una de las mejores combinaciones de jurado que se podían tener".

Respecto al actual director del Auditorio, Fernando Rivarés subrayó que "contamos con Miguel Ángel Tapia, que en España y Europa es muy respetado por su labor y trayectoria. Lo que ha ocurrido (en referencia a que el concurso haya quedado desierto) no es ningún drama, sino una prueba de la honestidad del jurado. Miguel Ángel Tapia es gerente del Auditorio hasta que no se diga lo contrario y, además, el proceso tiene sus transiciones. No puede llegar un nuevo gerente y empezar a programar desde cero, porque las programaciones tienen su desarrollo y se preparan con mucha antelación".

Preguntado acerca de si su insistencia sobre que no se nombrará 'a dedo' al nuevo gerente significaba por tanto que se abriría un nuevo concurso de selección en los próximos días o semanas, Rivarés no fue claro. "No lo puedo asegurar. En situaciones como la que vivimos ha habido ciudades que han decidido nombrar un responsable, y han acertado; y ciudades que han preferido convocar otro proceso, y también han acertado. Tenemos que estudiar bien la situación y ver qué es lo más adecuado".

Este martes a las 10.00 han comenzado las entrevistas personales entre el jurado y los candidatos, que previamente habían tenido que entregar una una propuesta de programación para las próximas cuatro temporadas, con un hipotético millón de euros de presupuesto.

El jurado ha estado presidido por Llorenç Caballero, director gerente de Ibermúsica; e integrado por José Antonio Echenique, director de la Quincena Musical de San Sebastián; Pablo Lorenzo Rodríguez, crítico musical del diario ‘El País’; Christina Scheppelman; y Purificación Terrado, directora del Auditorio Municipal Enrique Granados de Lérida. Ha oficiado como asesor técnico el actual director artístico del Auditorio de Zaragoza, Miguel Ángel Tapia, y de secretario de la comisión Javier Badal, jurista de Zaragoza Cultural.

Polémica por la imparcialidad del jurado

El concurso para la elección del nuevo director ha estado cuestionado desde principios de febrero. El principal foco de conflicto fue el nombramiento de Llorenç Caballero Pàmies como presidente de la comisión que elige al nuevo director. Caballero está al frente de Ibermúsica, empresa que surte de conciertos al Auditorio, lo que, según algunas fuentes, suponía un conflicto de intereses respecto al proceso de selección del nuevo responsable del Auditorio. En la mañana del martes, mientras se mantenía la ronda de entrevistas con los candidatos, el concejal del Partido Popular Enrique Collados pedía en rueda de prensa "la paralización inmediata del proceso de selección". Collados, que llegó a calificar el concurso como "pantomima" y "paripé", aseguró que el proceso "no ha sido limpio ni trasparente".

"Ni el presidente del jurado es el idóneo -aseguraba-, ni se ha tratado bien a los concursantes, algunos de los cuales se han sentido insultados o degradados por la forma en la que se les ha tratado. Además, tampoco es normal que se dé a conocer la composición del jurado con posterioridad a la admisión de candidatos".