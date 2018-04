La última entrega de 'Juego de Tronos' tendrá que esperar

'Vientos de Invierno', la esperada sexta entrega de la colección de 'Una Canción de Hielo y Fuego', en la que se basa la serie 'Juego de Tronos', no se publicará este año.

Han pasado seis años desde el lanzamiento de 'Danza de dragones' pero los incondicionales de este relato fantástico deberán tener un poco más de paciencia antes de seguir leyendo las aventuras fantásticas ideales por George R.R. Martin.

El autor de la saga ha anunciado a través de su página web que los millones de fans del relato, que llevan esperando desde 2011, deberán aguardar "un poco más". "No, el invierno no viene (...) no en 2018, al menos", ha explicado.