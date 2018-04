Una elevada y variada producción aragonesa

Para algunos es el mejor día del año. El día del lector y del autor, el día de la felicidad. En torno a 150 autores firmarán este lunes sus libros, de todos los géneros, en el paseo de la Independencia. Publicaciones recientes, algunas han salido de prensas el mismo jueves o viernes, como podría ser el caso de uno de los títulos muy esperados en el campo de la literatura infantil y juvenil: ‘Tirando del hilo’ (sinPretensiones), de la bibliotecaria y escritora Chus Juste y de la ilustradora Elisa Arguilé. La Premio Nacional de Ilustración por ‘Mi familia’ ha invertido casi cuatro años en los dibujos de un volumen sobre las palabras, el lenguaje, los sueños, los cuentos, las figuras literarias y, ante todo, sobre la pura invención verbal. A través de 50 fragmentos o capítulos, Chus Juste, con humor, conocimiento y desenfado, aborda el secreto de los libros y la escritura –habla de Definiciones, Exclamaciones, Anagrama, Esdrújulas, Criptogramas, etc., y a todos les añade un ejemplo o cuento o ejercicio de estilo- en un alarde de imaginación y vitalidad, y Elisa Arguilé crea un relato visual sorprendente y gozoso que solo exige atención y dejarse llevar.

Otro libro que salió fresco para el Día de Libro es ‘Pancracio, el niño batracio’ (Libros de Ida y vuelta), un cuento infantil y juvenil de José María Tamparillas, con el Ebro de fondo, que ilustra Javier Hernández. Narra la historia de una niña, Anais, amiga de los perros huérfanos, que convive con muchos personajes singulares.

Algunas autoras presentes

Cristina Grande publica en Olifante una selección de sus columnas de los martes en HERALDO, que tienen muchos seguidores: ‘Nieblas altas’ son relatos, casi poemas en prosa y notas de un diario de la vida cotidiana; en ellos habla de un funeral, de la felicidad de Pepe Melero, que siempre sale igual en las fotos, de la nieve en el Moncayo, del Ebro en su máxima crecida o de su abuela, que empezó un diario a los 80 años y un día. La vida tal como viene. La vida encendida en despaciosas palabras. Lourdes Fajó publica, en Olifante también, el poemario ‘Y no se rompió la luna’. Cuenta y canta así una zozobra, antes de un viaje a Nepal: “Bea, hace, ordena su equipaje. / A mí me da mucha pereza / necesito una maleta más grande. / He comprado / un rinoceronte”.