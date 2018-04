Las claves para salir de un 'escape room' y los errores que no debes cometer

¿Serías capaz de escapar en menos de 60 minutos de una sala en la que estás encerrado? Este tentador reto busca despertar el espíritu investigador en los Sherlock Holmes del siglo XXI, aquellos que disfrutan con el sonido de la combinación de un candado que se abre y con la satisfacción de girar la llave correcta. Las salas de escape, donde si no das con la respuesta no podrás salir, se han convertido en un fenómeno social y en una propuesta de ocio recurrente. En Aragón, incluso hay una ruta de escapes que está triunfando.

A pesar de ser un pasatiempo habitual, no todos consiguen salir de las salas y, aún así, son muchas las personas que repiten la experiencia. Este es un juego que engancha por "la adrenalina que generas durante los 60 minutos para poder salir a tiempo, y la camaradería que se consigue entre los miembros del equipo, porque, o trabajáis juntos, o no salís", asegura Paola Baiges, quien ha creado junto a Alejandro Revuelto el portal Rate your escape room, un buscador zaragozano para encontrar las mejores salas de escape.

El éxito de una sala reside tanto en los jugadores como en el 'gamemaster', una figura fundamental para guiar el juego. Así que, ¿cuáles son las claves para triunfar y los errores que no se deben cometer? Desde el buscador ofrecen algunos consejos para lograrlo: