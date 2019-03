La figura de Sergio Algora, objeto de un documental en el décimo aniversario de su muerte

La figura de Sergio Algora sigue generando admiración e interés diez años después de su muerte. Al disco que le dedicó en diciembre Francisco Nixon y a la antología poética que publicó en enero Chamán Ediciones, se suma ahora el documental "Champán para todos", cuyo rodaje hizo escala este sábado en Zaragoza y cuyo estreno está previsto en julio dentro del próximo Contempopránea, un festival que ha bautizado su escenario principal con el nombre del desaparecido poeta y cantante zaragozano.

Abordar la vida y obra de un personaje tan inclasificable y descomunal como Algora es el desafío que ha asumido Lola Lapaz, profesora de Guión y Narrativa Audiovisual en dos universidades barcelonesas. La génesis del proyecto nace de la fascinación que le despertó desde sus tiempos en El Niño Gusano. "La primera vez que escuché ‘El escarabajo más grande de Europa" –el tercer y último elepé de la banda", quedé deslumbrada. Era un tipo de música totalmente diferente de lo que existía en aquella época. A partir de ahí, seguí la trayectoria de Sergio en todo lo que hizo posteriormente", rememora Lapaz.

Un legado que comprende tres bandas (El Niño Gusano, Muy Poca Gente y La Costa Brava), varios poemarios, dos libros de relatos, una obra teatral y, sobre todo, un reguero de genialidad que esparció con generosidad y que inspiró a una legión de seguidores. Su reivindicación nunca es suficiente. "Sinceramente, creo que la figura de Sergio Algora está poco valorada, tanto su faceta musical como la literaria. Fue un pionero de la música independiente, un vanguardista genial que mezcló la vida y el arte con una mirada irrepetible y con un talento único. Sergio fue un poeta del pop. Sus canciones me siguen atravesando el alma igual que cuando tenía veinte años. La voluntad del documental es darlo a conocer a todos aquellos que lo desconocen y hacer que se interesen por su música, por sus libros", promete Lapaz.

Noticias relacionadas Una noche para Sergio Algora en Las Armas de Zaragoza

La directora barcelonesa se ha aplicado el "do it yourself" para materializar esta admirable empresa. "Para llevar adelante el documental he creado una productora, Círculo Polar Films. Marisa Ricarte me acompaña en los rodajes (cuando ella no puede, lo hace mi sobrina Elena). Nosotras –somos todo chicas– nos encargamos de todo, sin ningún tipo de ayuda ni subvención, trípode al hombro y con la ilusión de estar trabajando en algo que nos apasiona y en lo que creemos firmemente", confiesa.

Rodaje en Zaragoza, Madrid...

El rodaje, que este sábado regresó a Zaragoza, ha tenido escalas también en Madrid y Barcelona. Por la cámara de Lapaz han desfilado personas muy próximas al creador aragonés. "El proyecto comienza a tomar forma cuando contacto con los posibles entrevistados y con la familia de Sergio a finales de 2017 y compruebo que todo el mundo me dice que sí, que les entusiasma la propuesta. Hemos entrevistado a Julio Ruiz (Radio 3), Nacho Vegas, Francisco Nixon, Sergio Vinadé, Ricardo Vicente, Pedro Vizcaíno, Octavio Gómez Milián, Pedro Gascón (Chamán Ediciones) Y a algunas otras figuras que iremos desvelando en los próximos meses", revela.

A través de estas conversaciones y de indagaciones en archivos y hemerotecas, Palaz está desentrañando las múltiples vertientes algorianas. "Todos han destacado la genialidad de Sergio, su talento más allá de lo convencional. A través de las entrevistas, he descubierto que era una persona muy querida y generosa, que dejó un gran poso en todos aquellos que le conocieron y que influyó en artistas de diversa índole", prosigue.

La culminación de este laborioso proceso será la proyección de "Champán para todos" en breve. "Si todo va bien, se estrenará en el Festival Contempopránea de Alburquerque (Badajoz) en julio. También me gustaría presentarlo a algunos festivales de cine documental nacionales porque sería una manera de difundirlo y de que la gente pueda acceder a él", abrocha Lapaz.