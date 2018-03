El recuerdo a Gabriel y otros grandes gestos del concierto de OT en Madrid

Lo hicieron durante el segundo concierto de su gira, en el palacio de Vistalegre de Madrid, antes de que todos los 'triunfitos' apuntaran con sus manos al cielo.

El recuerdo de Gabriel estuvo presente en otros momentos del espectáculo. Raoul Vázquez (con un pez en la solapa, símbolo durante varios días de la búsqueda del pequeño) le dedicó, emocionado, su interpretación del tema 'Million reasons'.

Otros gestos

No fue el único momento emotivo de la noche. Luis Cepeda, antes de interpretar la canción 'Say You Won't Let Go', habló de una chica que le había escrito por Twitter explicándole que era víctima de acoso.

"Fuera el bullying, de verdad, fuera el odio de todas las personas. Esta canción se la dedico a ella", dijo el cantante gallego.

Además, como ya pasara en el concierto en Barcelona, Agoney Hernández y Raoul Vázquez volvieron a repetir su lema “por el amor, la libertad y la visibilidad” al terminar de cantar 'Manos Vacías' y sellar con un beso el mensaje en apoyo al colectivo LGTB, aplaudido por los 15.000 asistentes al concierto en Madrid.

Los chicos de OT siguen levantando pasiones una vez acabado el concurso. Su gira seguirá ahora en Gran Canaria, el 29 de mayo; Santa Cruz de Tenerife, el 30 de mayo; Sevilla; el 2 de junio; La Coruña, el 8 de junio; Valladolid el 9 de junio; Valencia, el 15 de junio; el 23 de junio en Pamplona y el 29 de junio en Gijón. Sus fans de Zaragoza siguen pidiendo un concierto en la capital aragonesa.