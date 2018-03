Y el Oscar es para... La quiniela de los cinéfilos aragoneses

Las preguntas que les ha hecho ‘Heraldo.es’ son:

-1. ¿Cuál va a ser la película ganadora?

-2. ¿Quiénes recibirán el premio al Mejor Actor y Mejor Actriz?

-3. ¿Cuál es su recuerdo más especial, gracioso, emotivo o decepcionante, de la entrega de los Óscar?

JOSÉ ANTONIO AGUILAR. Director del Festival de Cine de Fuentes.

-1. Me reparto este año entre ‘Tres anuncios en las afueras’ de Martin McDonagh y ‘La forma del agua’ de Guillermo del Toro, las dos tienen algo que me han capturado la emoción, una por la tremenda historia que cuenta y la otra por el grado de sensibilidad, que me ha cautivado.

-2. Como Mejor Actriz escojo a Maryl Streep por ‘Los archivos del Pentágono’ de Stven Spielberg, enorme en ese papel de Katharine Graham como siempre, aunque este año lo tiene difícil. Gary Oldman, sin duda, es mi favorito a Mejor Actor por ‘El instante más oscuro’ de Joe Wright.

-3. De los Óscar siempre recuerdo el sueño después de los madrugones y el trasnochar para no perder detalle. El cine siempre es una fiesta.

Fotograma de la película 'Call me by your name' de Luca Guadagnino.

JUAN CARLOS AJENJO. Tertulia Perdiguer.

-1. Va a ganar ‘Tres anuncios en las afueras’, que va de sorpresa en sorpresa y deja al espectador expectante en cada secuencia. Es un filme muy bien resuelto. La que más me ha emocionado es ‘Call me by your name’ de Luca Guadagnino.

-2. El mejor actor principal será Gary Oldman por como se transforma en Churchill, borda el papel, y para mí estaría muy seguido de Daniel Day-Lewis por ‘El hilo invisible’ de Paul Thomas Anderson. La actriz Francés McDormand es mi candidata por meterse en la piel de ese personaje de “madre coraje” y luchar por el esclarecimiento del asesinato de su hija y por su enfrentamiento a la policía local, tan pasiva.

-3. De los candidatos de este año, me conmueve la conversación que hay al final entre el padre y el hijo, este último interpretado por Thimothée Chalamet, en ‘Call me by your name’. Y también me ha impactado la escena final de este actor en los títulos de crédito con esa cara de tristeza e impotencia ante un amor que ha perdido. Sigo la gala por radio y a veces por televisión; lo que más me emociona siempre es el memorándum de los fallecidos cada año y algunas canciones nominadas al Óscar.

LUIS ALEGRE. Cinéfilo, historiador y profesor.

-1 y 2. No he podido ver en versión original la película ‘La forma del agua’ de Guillermo del Toro, y sospecho que es la que más me va a emocionar y a motivar, y por eso prefiero no pronunciarme en estos dos apartados.

-3. Uno de mis mejores momentos se produjo mientras Penélope nombraba Alcobendas en el discurso de agradecimiento del Óscar y yo le grité desde el patio de butacas (sentado detrás de Prince): “¡Viva la madre que te parió!”.

Frances McDormand realiza un papel estelar en 'Tres anuncios en las afueras', la historia de una auténtica 'madre coraje'.

MARIANO ANÓS. Actor.

-1. No ha habido mala cosecha este año, pero me quedo con ‘Tres anuncios en las afueras’.

-2. Admirable Frances McDormand, como de costumbre, en esa película. También por sus declaraciones. No me inclino por ningún actor.

-3. No soy muy amigo de los premios, injustos por naturaleza, ni de las ceremonias, con sus pesados rituales. La última película que he visto, y me ha conmovido (aunque no vaya a los Óscar), es 'La enfermedad del domingo' de Ramón Salazar, con Susi Sánchez y Barbara Lennie en estado de gracia.

CARMEN BARRANTES. Actriz. Estrena pronto ‘Fugitiva’ (La 1)

-1. Apuesto por ‘Tres anuncios en las afueras’.

-2. Mi actriz es Frances McDormand. Me encanta. Qué fuerza. La recuerdo en ‘Fargo’, cuánto ha crecido. Y de actores, Daniel Day-Lewis siempre está muy bien.

-3. Tengo muchos recuerdos. Roberto Benigni saltando por encima de las butacas. Penélope Cruz sujetándose el escote cuando ganó Pedro Almodóvar. Y Javier Bardem, claro, cuando dedicó su Óscar a los cómicos españoles.

Gary Oldman da vida a Winston Churchill en 'El instante más oscuro', la pelicula de Joe Wright.

VICKY CALAVIA. Directora de cine y promotora cultural.

-1. Creo que me quedaría con ‘Tres anuncios en las afueras’.

-2. El de mejor actriz sería para Francis McDormand, maravillosa. El de mejor actor se lo habría dado a Tom Hanks, por ‘Los archivos del Pentágono’, pero no está nominado. Me inclino por Daniel Day Lewis, que siempre está bien, pero aún no he visto ‘El hilo invisible’.

-Mis mejores recuerdos se remontan a aquellas noches en las que me quedaba con mi hermana a ver la gala hasta las cinco o las seis de la mañana. Empezábamos a trasnochar. Nos hacíamos palomitas y era como una fiesta y una experiencia iniciática. Luego, recuerdo con mucha nitidez el día que Penélope Cruz gritó “Peedrooooo...” y Fernando Trueba dijo que para él Billy Wilder era Dios, pero ya son recuerdos más reciclados y más elaborados. Como de mayor.

JAVIER CALVO. Director de cine.

-1. Solamente he visto dos pelis de todas las nominadas, así que no puedo valorar cual es mi preferida. Me hace ilusión que gane Guillermo del Toro, me gustaría que ganase ‘La forma del agua’.

-2. Me gustaría que ganasen Daniel Day-Lewis por ‘El hilo invisible’ y Frances McDormand por ‘Tres anuncios en las afueras’. Pero no es una opinión fiable, no he visto las pelis.

-3. A finales de los 80, recuerdo las primeras emisiones de los Óscar en directo; con 14 o 15 años iba al cine solo y me veía todas las nominadas mientras mis amigos comenzaban sus experiencias por bares y discotecas, yo era el bicho raro del cine. Después, esa noche, veía toda la emisión mirando el ‘Fotogramas’, el ‘Dirigido por…’ hasta las 6 o las 7 y, después y sin dormir, al instituto. Tenía mis candidatos y me llevaba una decepción muy grande si no ganaban, casi como perder un partido de la Copa de Europa con el Madrid. Recuerdo especialmente la decepción que me llevé porque no ganara Michelle Pfeiffer por ‘Las amistades peligrosas’.

RUBÉN MORENO. Director del Festival de Huesca.

-1. No he podido verlas todas. Por el tema, la música y como está hecha me quedo con ‘Call me be you name’.

-2. No tengo favoritos.

-3. He sido muy fan. Mi mejor recuerdo se remonta al período que va entre 1998 y 2003, más o menos. Nos quedábamos cos los compañeros de facultad a seguir la emisión. En los últimos años no he podido seguir la gala en directo, pero la grabo, hago lo imposible para no saber lo que ha ocurrido y la veo entera. El mejor momento en cuando Pedro Almodóvar recibió el Óscar de la mano de Penélope Cruz al grito de “Peeedrooooooo...”.

PAULA ORTIZ. Directora de cine.

-1, 2 y 3. ‘Call me by your name’ me ha robado el alma.