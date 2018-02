Jenny de Ace of Base, Whigfield y Rozalla, en el cartel del Love the 90's en Zaragoza

El concierto Love the 90's reunirá el próximo 6 de octubre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a varios de los mejores artistas nacionales e internacionales del dance de los años 90.

Por el escenario de Love the 90’s pasarán Rozalla, Taleesa, Whigfield, Alice DJ, Corona, Jenny Berggren de Ace of Base, Viceversa, Chimo Bayo, New Limit y Double Vision, que recordarán sus grandes temas convirtiendo el recinto en una enorme discoteca.

La animación del concierto correrá a cargo de los Jumper Brothers, mientras que de la presentación se ocupará la conocida vedette La Terremoto de Alcorcón.