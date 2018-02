Emoción, empatía y feminismo en un río de canciones

“Queríamos comenzar con ‘La puerta violeta’, un portazo a la violencia machista que solo puede ser en un mundo entre iguales y feminista, porque ya se empieza a saber que el ‘feminismo’ es sinónimo de ‘igualdad’ -y no de ‘hembrismo’-. Nosotros amamos a los hombres buenos”, defendía la artista nada más subirse al escenario.

Aquellas palabras de compromiso tras una emotiva canción pusieron un nudo en la garganta a buena parte del auditorio. Y entonces, mientras buena parte del auditorio estaba a punto de soltar la lágrima, la artista –como hizo a lo largo de todo el concierto– se encargó de darle la vuelta a este gesto y transformarlo en ternura y esperanza con la segunda canción del repertorio. “Al principio no sabíamos si la íbamos a meter… pero cómo no lo íbamos a hacer, si me he llevado una de las mejores experiencias de mi vida con ella, y sobre todo desde que intento hacer canciones”, confiesa. Antes de que suenen los primeros acordes de ‘Vivir’, un tema que comparte con Estopa’, el público responde con aplausos a las protagonistas de esta canción. “La hice para la AECC y las frases me las dieron mujeres en tratamiento que tuvieron o tienen cáncer. Cuando tienes delante esta situación o a estas mujeres las prioridades se mueven y las cosas que son verdaderamente importantes se colocan en lo verdaderamente importante, en la puntica de arriba; y lo que no se queda abajo, que es donde debe estar”, destacó la artista.

Los temas siguieron sonando, y el público, cada vez más entregado, sumaba su ritmo y voz a los de la cantante, que compartió diversos guiños con Zaragoza, el Teatro de las Esquinas y sus gentes a lo largo del concierto. “Es maravilloso que sigamos cuidando de estos lugares, los teatros, y que brinden momentos de reflexión, emoción y, por supuesto, de diversión. Después de tres días yo me siento de aquí, estoy como en casa. Gracias por este recibimiento porque os teníamos muchas ganas. Esa es la verdad. Y no lo hemos hecho mal en dos días… hemos comido bien y hemos ido hasta el plata”, bromeaba la artista, que al minuto recibía en volandas un cachirulo que guardó consigo durante todo el concierto. Cerca de dos horas y media de canciones que convirtieron el Teatro de las Esquinas de Zaragoza en un río de sentimientos. Las historias personales de la cantante empezaron a cobrar protagonismo en la segunda mitad del evento, con temas de desamor como ‘La que baila para ti’ y otros que hablan de sus raíces y familiares. Es el caso de ‘Justo’, un tema con el que “revive” –confiesa- a un tío abuelo suyo que falleció en la Guerra Civil y del que su abuela siempre le hablaba de niña, cuando empezaba a cantar. “’Te pareces a tu tío Justo –me decía- y era una frase que siempre estaba ahí. Hace 2 años empiezo a obsesionarme con él y quería saberlo todo: qué cara tenia, lo que hacía, a qué dedicaba el tiempo libre (risas). Me puse a entrevista a mi abuela -a lo Jordi Ébole, dos horas ahí de información-, y casualidades o no de la vida con esta canción me ha pasado de todo; al año o así conozco a Emilio Silva, que es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y yo lo único que buscaba era inspiración. Quería más historias”, confiesa. Emilio le pide que le pase los datos de su tío abuelo ‘Justo’, quien da nombre a la canción, por si acaso. “En mi casa –confiesa- después de 80 años nadie se ha planteado buscarle, y los últimos datos que tenemos son sus apellidos. Se supo de su muerte y poco del paradero. El siguiente 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, día de los difuntos- recibe un mensaje de Emilio que había encontrado dónde estaba su abuelo, en una fosa común de Aranda del Duero. “Llamé a mi abuela y después de 77 años le dije… ‘sé dónde puedes llevarle una flor’. Ella, que casi no sale del pueblo, nos pidió que nos la lleváramos a Aranda y os aseguro que casi nunca la había visto tan feliz como en esas dos horas y pico que estuvimos en el cementerio, evidentemente se acordaba de cosas muy feas, pero por primera vez fue como si algo de verdad se cerrara”, confiesa la cantante emocionada antes de presentar y rendir homenaje a su tío ‘Justo’, recuperando al final de la canción una de las habaneras que él cantaba.