Arturo Valls se desmarca del tono feminista de los Goya

El actor y presentador de televisión Arturo Valls se ha convertido en las últimas horas en objeto de comentarios en redes tras declarar en los Premios Goya, marcados en esta edición por la exigencia de mayor presencia femenina en la industria, que, en su opinión, este no era el marco para ello.

"Creo que no es una noche para reivindicar, me gustaría que se hablara más de cine y de los problemas que tiene; no me parece que sea el escaparate para tratar otros temas, sino que habría que hablar de lo que cuesta producir una película en España, pero no marear con otros temas, porque se desvirtúan los mensajes", dijo en la alfombra roja de los galardones.

Mientras algunas voces, femeninas algunas de ellas, suscriben las palabras del artista valenciano, quien consideró que "hay otros sitios para reivindicar", son muchas otros los que arremeten contra su mensaje por "hacer de altavoz al machismo".