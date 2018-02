¿Y si gana Eurovisión una canción en castellano y no es España?

Este lunes, la gala de 'Operación Triunfo' dio a conocer qué canción representará a España en el próximo festival de Eurovisión que se celebra en mayo en Lisboa. Se trata de 'Tu canción', un tema que interpretarán Amaia y Alfred y que está compuesto íntegramente en castellano, una decisión que ha celebrado incluso la Real Academia Española.

Y es que tras la polémica suscitada por actuaciones anteriores, como las de Manel Navarro ('Do it for your lover', 2017), Barei ('Say Yay!', 2016) o Ruth Lorenzo ('Dancing in the rain', 2014), en las que el inglés era el protagonista, España vuelve a apostar fuerte por el castellano.

Y no es el único país que lo hace. Varios de los países participantes escogerán en las próximas semanas sus representantes para la gran cita y entre hay algunos con temas que evocan ritmos españoles y latinos. Entre los preseleccionados, Armenia y Rumanía cuentan con dos canciones interpretadas en castellano, y Moldavia y Noruega, con una.