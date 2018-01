James Rhodes y su piano abrirán el 20 de marzo el nuevo ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona

"La música es un idioma universal, y también una emoción universal , no puedo pensar en otra cosa que tenga tanta presencia en cualquier sociedad. Todos la disfrutamos o usamos de alguna manera, porque nos hace sentir mejor. Hay muchísimos estudios médicos al respecto, también muchas teorías educativas, pero para mí tiene un sentido aún mayor: el de la esperanza. Mi vida no ha sido fácil, y ha tenido intervalos terribles, como el tema de los abusos y el posterior pleito judicial: cuando no veía luz al final del túnel, la música me sirvió, y cuando simplemente tengo un mal día, también ayuda". Así se manifestaba el pianista británico James Rhodes en noviembre de 2016, poco antes de ofrecer un concierto en Zaragoza y clausurar con él el Festival de Jazz de la ciudad. No fue aquella su primera actuación en Aragón , ya que en julio de ese mismo año había ofrecido un concierto en el teatro Olimpia de Huesca.

Rhodes, quizá el pianista más mediático del último lustro, por razones personales y por su particular forma de entender la música y la interpretación, va a ofrecer otro concierto en Zaragoza. Será en la nueva edición del Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona, el próximo 20 de marzo. Va a ser el concierto que abra una nueva edición del ciclo, la que hará el número 21.

Aunque de momento no ha trascendido el programa que interpretará el pianista británico, sí se sabe que las entradas para el concierto saldrán a la venta el próximo jueves, 1 de febrero.

Tampoco se conoce el cartel del ciclo, que presumiblemente se presentará en los próximos días. Pero el Grandes Solistas Pilar Bayona está plenamente consolidado y su planteamiento no diferirá mucho al de los últimos años. En 2017 el ciclo se inició el 13 de marzo y constó de ocho conciertos, que fueron ofrecidos por Brenno Ambrosini, Mariam Batshashvili, Daniel Kharitonov, Grigory Sokolov, Ana Kipiani, Arcadi Volodos, Javier Perianes y Enrique Bagaría.

Los abonos del año pasado oscilaron entre los 75 y los 175 euros, según las localidades.

Una personalidad subyugante

James Rhodes (Londres, 1975) es uno de los pianistas más populares de los últimos años. Nacido en el seno de una familia judía de clase media, estudió en un colegio privado masculino, donde padeció abusos sexuales por parte de su profesor de gimnasia. Esta circunstancia ha marcado toda su vida: ha sufrido, y sufre, secuelas físicas y mentales.

Lo contó hace poco más de dos años en el libro ‘Instrumental: memorias de música, medicina y locura’, publicado en España por Blackie Books, tras pleitear en los tribunales con su entonces esposa porque entendía que la confesión podía herir sicológicamente al hijo de ambos.

En lo musical, mantuvo desde pequeño un particular idilio con el piano, aunque le costó bastante destacar (participó en el programa televisivo BBC ‘Young Musician of the Year’, pero no pasó de la segunda ronda). Posteriormente logró una beca en el Guildhall School of Music and Drama.

Dio su primer concierto en noviembre de 2008 en el Steinway Hall de Londres, y a partir de ese momento su carrera ha ido creciendo astronómicamente.

No solo ha participado en prestigiosos ciclos de música clásica, sino que también ha intervenido en citas como el Latitude Festival, compartiendo escenario con estrellas como Florence and the Machine. También ha actuado en festivales como Sónar o Primera Persona.

Ha publicado cuatro discos y tres libros, en uno de ellos explica cómo aprender a tocar el ‘Preludio nº 1 en do mayor’ de Bach en seis semanas. Escribe habitualmente un blog para ‘The Guardian’.