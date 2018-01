Dos mujeres y cinco historias, en el Teatro del Mercado

Cinco historias, cinco situaciones recogidas en cinco textos, todos ellos protagonizados por mujeres "vivas". Las consecuencias de un divorcio, el conflicto generacional entre una hija y su madre, el abuso sexual, la soledad o la muerte. Todo cabe en la obra dirigida por Miguel Ángel Mañas 'Nuestro nombre se pierde en un vendaval', que se podrá ver este viernes y sábado, a las 20.30; y el domingo, a las 18.30 en el Teatro del Mercado de Zaragoza.

"Aunque las actrices principales sean mujeres, es una obra para todos, no solo para ellas", ha apuntado María Pérez, protagonista de la obra junto a Marissa Nolla, en la presentación de este jueves. La obra apuesta por la continuidad, "no hay tiempo ni para tomar un vaso de agua", puesto que "todo sucede en el escenario", ha señalado Mañas. Bajo la premisa de que la línea conductora del espectáculo no se viese interrumpida, la transición de un texto a otro se explicita a través de cambios gestuales y de vestuario 'ad oculos'. "Se trata de una función de cara al público -ha explicado Pérez-, ¿qué nos queda si no podemos compartir nuestra vida con los demás?".

El objetivo de la obra, basada en los textos de Angels Aymar, Alejandro Jornet y el propio Mañas, es que "el espectador se vaya a su casa y reflexione", ha subrayado su director, quien ha añadido que se ha basado en la premisa del recientemente fallecido actor turolense Santiago Meléndez: "Menos es más". La búsqueda del yo, el despecho, el amor no correspondido o los lazos familiares trazan la forma y el fondo de unas mujeres "conscientes de que nada es gratis", que apelan al espectador y le aproximan a la incertidumbre: "¿Expreso lo que siento, o cierro la boca?".