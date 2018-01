Así es la letra de 'Tu canción', compuesta por David Gómez para Alfred y Amaia

‘TU CANCIÓN’ – Amaia & Alfred (Autor: Raúl Gómez / Sylvia Santoro)

Alfred

NUNCA LLEGUÉ A IMAGINAR

QUE VIAJAR A LA LUNA SERÍA REAL

Amaia

LO PONES TODO AL REVÉS

CUANDO BESAS MI FRENTE Y DESCUBRO POR QUÉ

Alfred

YA NO PUEDO

Amaia

INVENTARLO

Juntos

SIENTO QUE BAILO POR PRIMERA VEZ

ERES EL ARTE QUE ENDULZA LA PIEL

Alfred

DE MI MENTE VIAJERA QUE SIGUE TUS PIES

Juntos

SIENTO QUE BAILO POR PRIMERA VEZ JUNTO A TI, OH

Amaia

SÉ QUE EN TI PUEDO ENCONTRAR

ESA VOZ QUE ME ABRIGA SI EL TIEMPO VA MAL

Juntos

TODO ES PERFECTO SI ESTÁS

A MI LADO CREANDO UNA NUEVA CIUDAD

SIENTO QUE BAILO POR PRIMERA VEZ

ERES EL ARTE QUE ENDULZA LA PIEL

DE MI MENTE VIAJERA QUE SIGUE TUS PIES

SIENTO QUE BAILO POR PRIMERA VEZ

Amaia

YA NO PUEDO

Alfred

INVENTARLO

Amaia

SOLO QUIERO

Juntos

TU CANCIÓN, OH, OH, OH

SIENTO QUE BAILO POR PRIMERA VEZ

ERES EL ARTE QUE ENDULZA LA PIEL

DE MI MENTE VIAJERA QUE SIGUE TUS PIES

SIENTO QUE BAILO POR PRIMERA VEZ JUNTO A TI, OH

