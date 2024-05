Qué significa que España reconozca a Palestina como Estado

España reconocerá oficialmente el próximo martes 28 de mayo a Palestina como estado. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso. La decisión, que no ha dejado indiferente a nadie, supone un hecho histórico y marcará un punto de inflexión en la ruta de política exterior del país.

Se trata de una decisión unilateral y no depende, en el caso de España, de que cuente o no con el visto bueno de la UE, que no tiene competencia en materia de reconocimiento de Estados. Reconocer a un nuevo Estado requiere que haya una población definida, un territorio delimitado y un gobierno que ejerza la autoridad sobre él. En el caso de Palestina, según el profesor de Derecho Internacional Público de la UNED, Eduardo Trillo, “ninguno de estos supuestos se cumple”.

Según Trillo, Palestina carece de unos límites definidos según el derecho internacional. Por ello, añade el profesor de la UNED, más a que a nivel jurídico, el reconocimiento debe ser interpretado como “un empuje político al proceso de paz y un apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo palestino”.

A partir de ahora, España puede formalizar las relaciones políticas con Palestina y firmar tratados internacionales, entre otras iniciativas. Hasta ahora, España tiene suscrito un memorando de entendimiento de cooperación desde 1994 por el que se canaliza la ayuda humanitaria al pueblo palestino y otro para el establecimiento de consultas políticas desde 2012.

¿Puede abrir España una embajada en Palestina?

Según la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, Beatriz Gutiérrez, “a día de hoy, es el Consulado General de España, situado en Jerusalén, el que ejerce como "embajada" y canaliza la relación con la Autoridad Nacional Palestina”. Entre los interrogantes, añade Gutiérrez, está si España daría el paso de reconocer a Jerusalén como capital palestina, algo que hasta ahora no ha hecho.

Por otra parte, la ANP sí que cuenta con una oficina en Madrid, que desde 2010 tiene rango de misión diplomática -antes era "delegación"- y sus locales tienen inviolabilidad. El responsable de la oficina ejerce de embajador en la práctica y participa en las recepciones del rey al cuerpo diplomático. En su web, se habla de "La Embajada de Palestina en España".

Gutiérrez coincide con Trillo en que la medida adoptada por España debe ser vista, sobre todo, desde "un punto de vista simbólico más que jurídico".

Primeras reacciones de Israel

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha ordenado llamar a consultas a la embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon, y ha convocado en el Ministerio a la embajadora española, Ana Solomon. "Han decidido conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás", ha denunciado el ministro israelí en un comunicado, en el que su departamento ha precisado que se mostrará a la embajadora española el vídeo del ataque del grupo terrorista del pasado 7 de octubre contra Israel.

Las relaciones diplomáticas de España con Israel se han visto deterioradas en los últimos meses por la postura del Gobierno respecto a la operación militar israelí en Gaza. Algunos miembros del Ejecutivo, como la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han sido especialmente críticos con las políticas de Benjamín Netanyahu a lo largo de los últimos meses, y este último anuncio de Pedro Sánchez ha causado una respuesta inmediata.