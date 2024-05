El PP busca aliado entre los socios de Sánchez para obligarle a comparecer ante el Congreso

Dice el refrán que el que la sigue la consigue. Y Alberto Núñez Feijóo esta decidido a conseguir que Pedro Sánchez acabe dando "explicaciones" por el 'caso Koldo' y la posible interferencia de su mujer Begoña Gómez en el rescate de Air Europa y otras adjudicaciones por parte del Gobierno que preside. Los populares trabajan ya para recabar el respaldo de alguno de los aliados parlamentarios del PSOE para que faciliten su comparecencia ante el pleno del Congreso. Una propuesta que la Mesa de la Cámara estudiará mañana, con su admisión a trámite, y que se llevará a la próxima Junta de Portavoces, prevista en principio para después de las elecciones en Cataluña. "Estamos en ello", admiten fuentes de la dirección nacional, que reconocen esos contactos parlamentarios sin querer profundizar en sus detalles.

El líder de los populares dio la semana pasada un paso más allá en su ofensiva al registrar la comparecencia formal del jefe del Ejecutivo en el Congreso. Una tecla que Génova no había querido pulsar hasta ahora pero que, tras el periodo de "reflexión" de Sánchez y su planteamiento de "regenerar la democracia", no dudó en apretar. Aunque en el principal partido de la oposición son conscientes de que la aritmética parlamentaria es favorable para los socialistas, no descartan que alguno de sus aliados pueda desmarcarse como ya hicieron en marzo Junts o ERC, cuando se abstuvieron para que saliera adelante una moción del PP en la que se instaba al Gobierno a "depurar todas las responsabilidades políticas" por el 'caso Koldo'.

Una baza con la que juegan en la cúpula del PP, pero que, en caso de truncarse, no interferirá en sus planes finales. Si no es en el Congreso, los conservadores forzarán la comparecencia del presidente en el Senado, ya sea en el pleno o en la comisión abierta sobre la supuesta trama de corrupción, cuyo objeto fue ampliado hace tan solo unas semanas para investigar tanto el 'Delcygate' como el presunto conflicto de interés en el rescate de Air Europa. "Si sus socios le van a proteger y nos van a negar la comparecencia, tendrá que comparecer en el Senado", confirmó este lunes Feijóo en esRadio.

Unas explicaciones, insistió el jefe de la oposición, con las que el presidente evitaría la citación y el posterior desfile de su esposa Begoña Gómez por la Cámara alta porque, reiteró, no tiene "ningún interés" en jugar esa carta. Pero que tampoco dudará en utilizar si Sánchez opta por seguir guardando silencio. "Espero que no nos obligue a tener que llamar a su mujer -advirtió- si no nos da información y documentación".

Regenerar "a la familia"

Feijóo reclamó a su adversario que predique con el ejemplo y comience la regeneración democrática de la que tanto habla "con su familia". En su opinión, es "inaudito" que un presidente del Gobierno "tenga a la Guardia Civil investigando las actividades de su esposa" y puso como ejemplo a Portugal, donde el ex primer ministro António Costa dimitió por una investigación judicial que luego resultó ser errónea. "Aquí se está investigando a la mujer del presidente y éste se dedica a insultar a Milei para que cambiemos la conversación", señaló el líder del PP, que acusó a Moncloa de intentar generar un conflicto con Argentina para desviar la atención.

Los populares aprovecharán el inicio de la campaña de las europeas, previstas para el 9 de junio, para exhibir de nuevo músculo en la calle en una movilización en Madrid contra la ley de amnistía, la "política de bulos" de Sánchez y "las sospechas de corrupción" que se ciernen sobre su Gobierno, su partido y su entorno. "Por mucho que Sánchez intente dinamitar todo, queremos decirles que el PP seguirá defendiendo una justicia independiente, la prensa y la igualdad", afirmó el portavoz nacional, Borja Sémper.

Una nueva movilización, la quinta desde que el Gobierno anunciase su plan de amnistiar a los encausados del 'procés', que previsiblemente no será secundada por Vox. Su líder, Santiago Abascal, remitió este lunes una carta a Feijóo en la que le exigió que rompa todos los puentes con el PSOE, un requerimiento que Génova ni siquiera tiene intención de responder.