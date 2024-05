El padre que pidió clases en castellano pide fondos para ir contra "acosadores" de su hija

El padre de la niña de Canet de Mar (Barcelona) que recibió ataques en redes sociales en 2021 después de lograr un 25% de las clases de castellano en la escuela, Javier Pulido, ha pedido ayuda para "ampliar la responsabilidad penal" contra "otros acosadores" y también contra "autoridades".

En una carta difundida en las cuentas de X y de Instagram '@elpadredecanet', Pulido ha hecho "una petición formal" a quien quiera colaborar económicamente para "continuar con el proceso actual" y también "para impulsar la actividad judicial con la finalidad de ampliar la responsabilidad penal a otros acosadores y autoridades".

La familia fue objeto de mensajes de acoso en redes sociales a lo largo de diciembre de 2021, después de que lograran que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) impusiera un 25% de clases en castellano en la escuela 'Turó del Drac', de Canet, donde la menor estudiaba educación infantil.

Por su parte, la Fiscalía pide dos años de cárcel para cuatro personas a las que acusa de "denigrar y vejar" a la familia de esta alumna con mensajes que hacían llamadas al "aislamiento social" o pidiendo que a la menor se le hiciera 'bullying' hasta que abandonara el centro.

La causa contra los cuatro supuestos acosadores de la familia de la niña que pidió escolarización bilingüe se ha desarrollado en dos juzgados de instrucción distintos: el número 12 de Barcelona, con tres presuntos autores imputados, y el 3 de L'Hospitalet de Llobregat, que ha investigado al cuarto. En la misiva, Pulido ha explicado que, "tras concluir la fase de instrucción sobre el acoso criminal" que sufrió la familia por haber solicitado el 25% de castellano, los dos juzgados "acordaron la apertura de la fase de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Barcelona".

El padre ha afirmado que sufrieron un acoso "brutal", alentado "por el propio Departamento de Educación", cuyo entonces conseller, Josep González Cambray, "se trasladó expresamente al colegio 'Turó del Drac' de Canet para "dar una rueda de prensa" donde ha asegurado que les "señaló". "A raíz de todo esto se vertió todo el odio fundamentalista en las redes contra nosotros y fue noticia en toda la prensa autonómica y estatal", ha lamentado el progenitor, que también ha afirmado que los Mossos d'Esquadra, por orden del TSJC, se pusieron en contacto con ellos para ofrecerles escolta.

Pulido ha destacado que "con la ayuda de unos muy estimados compañeros abogados y procuradores", que han actuado "hasta la fecha 'gratia et amore'" y a los que ha mostrado su agradecimiento, se pudieron personar en el proceso judicial como acusación particular. Además, ha lamentado no haber podido llevar a cabo "una actuación más intensa en el proceso" por falta de recursos económicos, con solo cuatro encausados hasta la fecha, pese a que hay "otros tuits" que fueron "incluso de mayor gravedad" de los que hicieron los presuntos acosadores.

El progenitor de la menor también ha subrayado que algunas autoridades públicas tuvieron "un papel relevante" en el "ataque coral" contra ellos.

Para los que quieran colaborar, en su carta ha incluido un número de cuenta bancaria y un correo electrónico.