Resultados de la encuesta sobre Pedro Sánchez: casi 7 de cada 10 lectores creen que debería haber dimitido

Después de cinco días de suspense en los que se dispararon todo tipo de conjeturas ante un paréntesis tan insólito por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez anunció este lunes que se quedaba en su puesto y seguía "con más fuerza, si cabe". HERALDO lanzó una encuesta a sus lectores para recabar su opinión sobre esta decisión.

Han sido un total de 1.578 las personas que han respondido a la propuesta de este diario. A la primera pregunta, si cree que debería haber dimitido después del periodo de reflexión que se tomó para meditar sobre su continuidad al frente del Gobierno, la respuesta mayoritaria es que sí debía de haberlo hecho. Así lo consideran siete de cada diez lectores, en concreto el 67% de quienes han respondido, mientras que un 33% considera que hace bien manteniéndose en el puesto.

Respecto a si considera real y preocupante esta afirmación de Sánchez: "Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango contamine nuestra vida pública", hay empate en las respuestas entre quienes creen que es cierta y quienes consideran que no lo es.

Respecto a la opinión sobre la petición del presidente de que "la mayoría social se movilice" para poner "freno a la política de la vergüenza", el 60% ha respondido que no lo considera oportuno, dado que el sistema democrático funciona. Por contra, un 40% sí que ve necesario movilizarse.

En sus últimas declaraciones, el presidente del Gobierno no descarta volver a optar a revalidar el cargo en las próximas elecciones generales porque, tras su tiempo de reflexión, asegura estar "con ánimo para estos tres años y para los que quieran los españoles con su voto". No obstante, no ha concretado ninguna medida para la regeneración democrática que anunció en su comparecencia del lunes y que ha dicho que no puede hacer el Gobierno solo, sino que tienen que participar también el Parlamento y los medios de comunicación.