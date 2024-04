Encuesta: ¿Ha tomado Pedro Sánchez la decisión correcta?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado por fin su decisión, después de cinco días de incertidumbre tras publicar una carta en internet en la que anunciaba que se tomaba ese periodo de reflexión para meditar sobre su continuidad al frente del Gobierno.

Finalmente, ha desvelado en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa que no solo no dimite, sino que continuará al frente el Ejecutivo "con más fuerza si cabe". Según ha subrayado Sánchez, "esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte".

¿Qué te parece esta decisión? ¿Es la más acertada? ¿O debería haber comunicado su renuncia al cargo? ¿Estás de acuerdo en que la mayoría social debe movilizarse para "frenar la política de la vergüenza", como ha solicitado el líder del Ejecutivo?.

Según ha dicho Pedro Sánchez, "debemos decidir qué tipo de sociedad queremos ser y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración y al juego limpio".

El periodo de reflexión que se ha tomado Sánchez le ha servido al presidente para decidir seguir en el cargo, tras los apoyos recibidos por parte del Gobierno, la militancia y en el seno de su partido -volcado este sábado en un Comité Federal inédito que le pidió seguir-.

Puedes consultar aquí el discurso íntegro de Pedro Sánchez en su declaración institucional, así como sus frases más destacadas.