Sánchez se abre a estudiar una posible regulación del papel de los consortes de los presidentes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que está dispuesto "a abrir el debate de la regulación del papel de los consortes de los presidentes para protegerles y que no se sientan víctimas de estas campañas". El presidente del Gobierno ha hecho esta consideración en una entrevista en Televisión Española tras anunciar por la mañana que sigue en el cargo tras cinco días de reflexión motivados por la denuncia de Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, y en el que ha estudiado "si merecía la pena soportar el acoso" que, según ha dicho, sufre su familia "desde hace diez años".

Los presentadores Xabier Fortes y Marta Carazo han sido los encargados de entrevistar a Sánchez en el plató del Telediario, en Torrespaña, y ha sido Carazo la que le ha preguntado si debería regularse el papel del o la consorte del presidente, y si es adecuado por su parte firmar una carta de recomendación. Sánchez se ha mostrado abierto al debate, pero que lo que hay que hacer "es reivindicar el papel de la mujer que no tiene que ser ni más ni menos".

Sánchez, ha afirmado que su mujer fue la primera que le pidió que no dimitiera durante los cinco días que se dio para decidir si seguía o no en el cargo, algo que cree que necesitaban tanto él como los ciudadanos. Según ha explicado, Begoña Gómez, que no tuvo conocimiento de su periodo de reflexión hasta que publicó su carta a la ciudadanía en las redes sociales, le dijo desde el primer momento que no dimitiera. "Ella fue la primera que me dijo que no dimitiera", ha recalcado antes de señalar que el miércoles no tenía decidido renunciar pero sí estuvo presente esa posibilidad después.

También ha indicado en la entrevista que está convencido de que la oposición les citará para comparecer a él y a su mujer en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, y ha dicho que irán y darán sus explicaciones. "Iremos, explicaremos lo que tengamos que explicar, pero esto probará que al final estamos en una oposición destructiva, que no da la batalla de las ideas, de las propuestas".

Según ha relatado, el momento "clave" que le hizo decantarse por seguir en el cargo fue "la madrugada del sábado después del Comité Federal del PSOE", en el que los socialistas convocaron una manifestación en apoyo a su secretario general en la sede de Ferraz para pedirle que se quedara. "Han sido cinco días que no olvidaré en lo político ni en lo personal", ha reconocido.

En cualquier caso, ha considerado que estos cinco días de reflexión "no solo los necesitaba él", sino "también "la ciudadanía", pues a su juicio es necesario abrir el debate sobre "qué hacer ante la mentira, la crispación, la insidia, la difamación" y "el auge de los pseudomedios, asociaciones que difaman y tratan de judicializar casos sin pruebas y de los partidos que forman parte de la maquinaria del fango".

Ha explicado que todos ellos centran sus ataques no solo en los partidos, los políticos o los periodistas, sino también en otros colectivos como los artistas o intelectuales, por lo que entiendee que están alcanzando al conjunto de la sociedad, a la que reclama una reflexión colectiva. No ha propuesto el presidente medidas concretas para hacer frente a este fenómeno muy extendido en los sistemas democráticos, pero sí ha dado unas pinceladas sobre cómo cree que debería abordarse colectivamente este "problema serio" -y no solamente desde el Gobierno- para impedir que se confunda "libertad de expresión con libertad de difamación".

Dispuesto, ha dicho, a "liderar la regeneración de la democracia", que no a monopolizarla, ha planteado medidas sin concretar siempre bajo el principio de "legalidad" y acordes con la Constitución, con participación del Parlamento y de los propios medios de comunicación para que, ha recalcado, "veamos entre todos qué instrumentos podemos utilizar para poder combatirlo". Igualmente ha afirmado que el Gobierno "hará su papel" y propondrá medidas "para reforzar y prestigiar nuestra democracia", implicando al conjunto de lo sociedad para que se "remueva".

Sánchez ha anunciado que va a hablar con todos los partidos para poner fin a esta situación, entre ellos, con el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aunque ha asegurado que "sabe por dónde va a ir" y que la "persecución" y el "acoso" contra él se van a "redoblar" en los próximos meses, ha afirmado Sánchez, que ha criticado que la derecha lo presente como el "enemigo de la democracia".

Sánchez buscará una solución al CGPJ

Pedro Sánchez, ha adelantado que buscará una solución para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si continúa el bloqueo del órgano que lleva más de cinco años caducado y además ha alertado ante medios digitales a los que ha acusado de esparcir bulos y estar financiados por el Partido Popular.

Al ser interrogado sobre si esto implica medidas, Sánchez simplemente ha señalado que se refería a desterrar los insultos del Parlamento y el rechazo a la desinformación y los bulos, pero no ha concretado iniciativas concretas.

Respecto a los medios de comunicación, ha cargado contra los "digitales o páginas web" que a su juicio no son medios informativos y que están "pervirtiendo" el debate público. Considera que hacen un uso "espurio" de las redes sociales y dice que están financiados por gobiernos autonómicos o municipales del PP y de Vox o por "determinadas empresas".

Sobre el Poder Judicial, señala que estas "denuncias falsas" se presentan ante los tribunales, que a su juicio, están contribuyendo a "minar la credibilidad y el prestigio" de una institución básica para el funcionamiento de la democracia, según ha indicado.

Sánchez ha insistido en la renovación del CGPJ y ha reiterado que quiere hacerlo de la mano del PP, aunque ha advertido de que "si el bloqueo continúa" su responsabilidad como presidente del Gobierno es tratar de buscar una solución "a través del Parlamento".

A este respecto ha señalado que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, ha planteado algunas soluciones y se ha mostrado dispuesto a estudiarlas. "Exploremos esas soluciones, exploremos cualquier otra", ha indicado el jefe del Ejecutivo. Guilarte propuso evitar futuros bloqueos mediante dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa" o que el nombramiento de los vocales judiciales -12 de los 20- quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención.