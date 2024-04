Aragonès irá la cita de líderes de CC AA en el Senado: "Trolear al PP siempre apetece"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmado que acudirá a la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del próximo lunes convocada por el PP en el Senado sobre el contenido autonómico de la Ley de Amnistía: "Como independentista, catalán y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece".

En una entrevista de este jueves en Ser Cataluña, ha opinado que el objetivo de los populares es organizar "un aquelarre contra el Gobierno español" como ya intentó hacer en su anterior convocatoria y la cual, a su juicio, el líder del Govern ya les consiguió estropear.

Ha afirmado que no teme defender la amnistía ante sus detractores: "No me da miedo. Creo que la amnistía es necesaria para acabar con la represión que en su día incentivó de forma muy clara al Partido Popular", ha apuntado Aragonès, y por esta razón, acudirá a la Cámara Alta a defender la ley contra el "¡A por ellos!', textualmente.

Europa Press Declaraciones del President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ofrecidas hoy durante una comparecencia. Europa Press

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a contemplar la propuesta anunciada por el líder del Ejecutivo catalán sobre un referéndum de autodeterminación para Cataluña: "Tiene un compromiso firmado".

Y ha recordado que incluye abrir "una nueva fase del proceso de negociación para escuchar las propuestas de futuro de Cataluña y la relación con España".

De este modo, ha respondido a las declaraciones del líder del Ejecutivo central en una rueda de prensa en Doha (Qatar) este miércoles, en las que acusó al presidente catalán de electoralismo y dijo que no hay novedad en la propuesta de ERC ni en la respuesta del Gobierno: "No sé por qué es una noticia".

En este sentido, ha coincidido con el presidente español en que la propuesta de ERC no es ninguna novedad, si bien ha señalado que "lo que sería una novedad es que Pedro Sánchez tuviese una propuesta para Cataluña".

"¿Qué quieren hacer? Quieren un nuevo Estatut, quieren hacer otro tipo de desarrollo, quieren hacer una reforma constitucional, quieren un referéndum sobre el futuro de Cataluña...", se ha cuestionado.

Y al preguntársele por explorar otro tipo de vías que no sean el referéndum, ha afirmado que a lo que está "dispuesto es a contrastar propuestas" para resolver el conflicto de soberanía.

Asimismo, Aragonès ha defendido celebrar un referéndum, el cual ve la mejor solución: "Creo que lo mejor es que la ciudadanía decida. Y que todas las partes puedan expresarse, que exista un proceso de deliberación. Y que haya una votación".

En este sentido, ha sostenido que un referéndum permitiría saber "qué opina la ciudadanía y actuar en consecuencia", y ha insistido en que de momento, es la única