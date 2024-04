Aragonès se queda solo en su propuesta de un referéndum acordado para Cataluña

La propuesta de un referéndum acordado a la escocesa lanzada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en plena precampaña de las catalanas no ha recibido ni un solo apoyo. Ni entre los partidos independentistas, ni mucho menos entre los no soberanistas.

Aragonès se quedó este miércoles literalmente solo con su planteamiento de pactar con el Gobierno una consulta sobre la autodeterminación a partir del artículo 92 de la Constitución, un plan que algunos desde el campo soberanista le recordaron que no es nada nuevo y que ya expusieron en 2014 Marta Rovira, Jordi Turull y Joan Herrera, cuando defendieron el derecho a decidir en el Congreso.

El Ejecutivo central y los socialistas le cerraron el martes la puerta a la consulta de autodeterminación y este miércoles fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien trató de no darle demasiada importancia. "Estamos en campaña. No sé por qué es noticia lo que pide ERC", afirmó desde Catar, donde finalizó su gira por Oriente Próximo. Dijo que tampoco será noticia la posición del Gobierno de España o la suya como secretario general del PSOE. "Hacer bandera de las bondades de Illa desde aquí me parece excesivo pero si hay alguien que pueda unir a la sociedad catalana, tiene nombre y apellido y es Salvador Illa", señaló. El anuncio de Aragonès ha caído en saco roto, pero sí ha conseguido que la cuestión soberanista marque la precampaña de las elecciones del 12 de mayo, extremo que va contra los intereses de los socialistas, que lideran las encuestas y que abogaban por una campaña en la que se pudiera comprobar su teoría de que Cataluña ha pasado página al 'procés'.

A pesar de la negativa reiterada del Gobierno y de los socialistas, Aragonès insistió este miércoles en su planteamiento. "Ante un no del Gobierno, más compromiso por mi parte, y vamos a seguir trabajando porque estoy convencido de que lo que hoy es un no, si somos capaces de aunar esfuerzos y voluntades de los catalanes, mañana va a ser un sí, afirmó desde Palau d'Anglesola (Lleida), donde se comprometió, si sale investido, a crear una consejería sobre el catalán.

De momento, no ha logrado aunar esos esfuerzos ni voluntades de las que habla entre las fuerzas independentistas, en principio favorables a la celebración de un referéndum, pero que ya dejaron solo al dirigente republicano cuando defendió en el debate de política general en el Parlament su propuesta de un pacto de claridad a la canadiense. Junts guardó ayer silencio sobre su propuesta -hoy hablará Jordi Turull- y la CUP le acusó de retroceder 10 años en el tiempo.

Vía unilateral

ERC y los de Puigdemont, en cualquier caso, tienen una posición similar. Ambos abogan por un referéndum acordado con el Gobierno. Y los dos se comprometen a poner su consulta sobre la mesa en la próxima legislatura catalana en cuanto empiece a dar sus primeros pasos. Pero los junteros critican al presidente de la Generalitat que se apropie la propuesta, que la presente sin haberlo consensuado con los nacionalistas y que la haga pública, saltándose la discreción necesaria en las negociaciones. Con la amnistía pasó algo parecido. Coincidían en más del 95% de la ley, pero los dos querían colgarse la medalla. Para los junteros, no tiene credibilidad si la oferta se hace en campaña electoral.

La otra diferencia entre Aragonès y Puigdemont es que el expresidente aún hace bandera de su apuesta por la vía unilateral si fracasa la negociación con Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo catalán reiteró ayer que "se necesita un acuerdo de las dos partes". El informe que acompaña a su propuesta señala que una consulta a las bravas, como la del 1-O, no cuenta con las "plenas garantías" y "sirvió para la adopción de medidas coercitivas".

Aragonès advirtió además de que no se conforma con convocar un referéndum, sino que su objetivo es avanzar hacia la independencia, de tal manera que el resultado de la consulta sea aplicable.