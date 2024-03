Puigdemont abre su lista electoral para concentrar el voto nacionalista y aislar a ERC

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha abierto su candidatura a las próximas elecciones al Parlament a grupos independientes para visibilizar la transversalidad y poder evitar un Govern "rendido", en alusión al actual ejecutivo catalán que preside Pere Aragonès.

Después de que el pasado jueves ofreciese a ERC liderar una "lista de país" a las elecciones al Parlament y que los republicanos rechazasen la oferta, este martes Puigdemont ha reunido en las afueras de Perpiñán (Francia) a siete formaciones independentistas que orbitan alrededor de JxCat, con la intención de evidenciar que su candidatura irá "más allá de las siglas" del partido.

"Un país no avanza si tiene un gobierno que sale rendido de casa. Y se puede rendir porque se renuncia, o sencillamente porque han faltado ideas. O se puede salir rendido de casa para no querer incomodar más de la cuenta, por no ser capaz de hacer valer los intereses de los catalanes por encima de los intereses del partido que gobierna España", ha espetado Puigdemont en una alusión directa a ERC.

Ante esta "rendición", Puigdemont plantea una "suma de partidos, de grupos que se añaden al llamamiento para construir un proyecto que gobierne sin dejar ninguna carpeta de lado, y que lo haga sin salir renunciado de casa".

El pacto, que lleva por nombre 'Acuerdo de Vernet', lo han suscrito, además de JxCat, Estat Català, Alternativa Verda, Reagrupament, Moviment d'Esquerres de Catalunya (MÉSCat), Demòcrates, Joventut Republicana de Lleida y Acció per la República.

La mayoría de estas formaciones ya firmaron acuerdos con JxCat en las últimas elecciones al Parlament y tienen algunos diputados en la cámara catalana, integrados en el grupo de Junts, como es el caso de Antoni Castellà y Titon Laïlla (Demòcrates) y Pere Albó (MÉSCat).

En el caso de Acció per la República, asociación de independientes que surgió del grupo de JxCat en la legislatura de 2017, su cara visible, Aurora Madaula, es vicepresidenta de JxCat y considerada afín a la presidenta del partido, Laura Borràs.

Queda por ver bajo qué fórmula se integrarán en la candidatura de Puigdemont los nombres que propongan estas formaciones, ya que, además de pesos pesados de JxCat, se espera que el expresident incorpore a algún independiente en los primeros puestos de la lista.

Entre el público del acto se encontraba la propia Borràs y el secretario general del partido, Jordi Turull, que ha sido el encargado de firmar el acuerdo en un escenario azul oscuro sin el logo de JxCat, y también la exconsellera de Acción Exterior y concejal en Barcelona, Victòria Alsina, así como el vicepresidente de Junts Josep Rius y el exconseller Lluís Puig.