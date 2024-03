La carrera universitaria más fácil de aprobar y con sueldos de hasta 35.000 euros

Siempre se dice que es una de las decisiones más importantes. Cuando llega segundo de Bachillerato, muchos estudiantes se plantean la gran pregunta: ¿Qué carrera universitaria hago? Hay quienes lo tienen más claro, y quienes no tanto. La vocación, la nota de corte del grado, los resultados de la EBAU, la media de Bachillerato... Lo cierto es que decidir qué carrera estudiar no es tan sencillo como parece, ya que son muchos los factores que pesan en el estudiante. Además, no son pocas las veces que hemos escuchado la típica frase: "Tienes que buscar una carrera que tenga salidas", una presión añadida para tomar esta decisión que, por norma general, va a marcar nuestro futuro. Por eso, entre los sueldos, la empleabilidad y la dificultad de la carrera, hay que sopesar muchos condicionantes. Y en España hay grados que apenas reciben estudiantes pero que, sin embargo, cumplen muchos de estos requisitos.

Ante la indecisión sobre qué estudios universitarios seguir, en muchas ocasiones aparece como opción la idea de inclinarse por algo que no sea difícil y no requiera mucho esfuerzo, así como que tenga una alta tasa de empleo. Por eso, una pregunta que genera mucha curiosidad entre los estudiantes es: ¿Cuáles son las carreras universitarias más fáciles de aprobar?

Estas son las carreras universitarias más fáciles

Todo depende de los gustos de cada uno, por lo que determinar qué es fácil y qué es difícil es muy subjetivo. Aún así, parece que hay una serie de carreras que, a vista de todos, son más asequibles a la hora de cursarlas que otras. Desde el portal 'My Degree Guide' han elaborado una lista de los grados universitarios más sencillos, de acuerdo con el promedio de notas de sus estudiantes.

Hay estudios superiores que aparentemente son asequibles, pero casi no reciben estudiantes. Un ejemplo de ello es el de Sociología, uno de los grados menos demandados por los estudiantes durante los últimos años, a pesar de que se considera uno de los más fáciles. Esto, según creen los expertos, se debe al desconocimiento por parte de los jóvenes sobre sus salidas laborales, así como de su campo de estudio.

La Sociología es una disciplina que forma parte de las Ciencias Sociales y estudia la realidad social y explica cómo piensan y se comportan las personas, así como la diversidad de identidades sociales, nuestras relaciones interpersonales y las prácticas que las componen.

Según explican en 'My Degree Guide', se trata de un temario fácil y relacionado con la vida cotidiana de las personas y su entorno, cuyo índice de aprobados es alto. En España, las notas de corte de Sociología se sitúan entre el 5 y el 12,454 como cifra más alta en la Universidad del País Vasco (siendo un doble grado Ciencia Política y Gestión Pública + Sociología).

Y, por si fuera poco, tiene muchas salidas laborales, ya que estos profesionales pueden trabajar en puestos muy variados: desde empresas tanto privadas como públicas hasta organizaciones sociales y políticas. De hecho, según el VI Informe Spring Professional de la Adecco, Sociología se encuentra entre las 50 carreras más demandadas en el mundo empresarial.

Los salarios de los sociólogos en España tampoco decepcionan. El sueldo medio en nuestro país se encuentra en unos 29.000 euros brutos anuales, aunque depende de diferentes factores como la antigüedad, experiencia o el puesto de trabajo. Según recoge la plataforma especializada Glasdoor, el salario máximo de un sociólogo puede superar los 35.000 euros brutos al año.

Las carreras universitarias más fáciles, según el portal 'My Degree Guide' son: