La decisión de Sánchez de prorrogar los Presupuestos abre un cisma con Sumar

El adelanto electoral en Cataluña al 12 de mayo no solo ha impactado de lleno en la legislatura española, sino también en la relación que mantienen los dos socios de la coalición de Gobierno. Hoy, el Ejecutivo se disponía a pasar página a la ley de amnistía con su aprobación en el Congreso y con la mirada ya puesta en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, Pedro Sánchez, tras la convocatoria de los nuevos comicios y su impacto en la negociación de las Cuentas, decidió prorrogar las actuales y centrarse, directamente, en las de 2025. Una medida que ha abierto un cisma entre Sumar -y, particularmente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz- y el PSOE. "Respeto la decisión del presidente, pero no la comparto", dijo la líder gallega en los pasillos de la Cámara baja mientras se celebraba el debate.

La coalición de izquierdas llevaba semanas presionando a los socialistas para llegar a un acuerdo presupuestario. En los últimos días, en Sumar repetían la consigna de que las posiciones con el PSOE estaba "muy alejadas" en materias clave como la conciliación, los cuidados, los alquileres o la reforma fiscal. Ahora, ven cómo la aprobación de las medidas estrella de su programa electoral vuelven a frenarse y en medio de un ciclo electoral que pasará por el País Vasco el 21 de abril, por Cataluña el 12 de mayo y con la guinda de las europeas del 9 de junio. Tres meses en los que la organización, que la semana que viene celebra su asamblea fundacional, se juega gran parte de su futuro, con el amargo recuerdo del severo revés en las autonómicas gallegas aún presente.

Este jueves, en el PSOE todavía intentaban entender la jugada que ha derivado en esta situación crítica. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, apuntaba que Sumar ya "sabía que no sería posible" aprobar las Cuentas después de que los comunes no apoyaran los Presupuestos en Cataluña. "Sobre lo que digan ahora no sé muy bien a qué responder", admitió la también ministra de Hacienda.

En Ferraz hay quien cree que Díaz ha sido incapaz de controlar a los comunes, organización que forma parte de la coalición de Sumar y que dio la puntilla a los Presupuestos catalanes con su negativa a aceptar la construcción del Hard Rock, un megacasino que ya estaba pactado entre ERC y el PSC. Durante las negociaciones, Díaz evitó implicarse de lleno y mantuvo un papel secundario, según explicó ella misma horas antes de que se conociera el adelanto electoral. "Los comunes son una organización autónoma", insistió. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reconoció que el martes habló por teléfono con la líder de Sumar para que tratara de desbloquear las conversaciones. Algo que finalmente no fue posible. "Si yo fuera Pedro Sánchez, estaría enfadado", señaló el dirigente de Esquerra.

Aragonès negó que hubiera "presionado" a la vicepresidenta segunda, como le acusó la líder de Catalunya En Comú en el Parlamet, Jessica Albiach. "Yo no le dije (a Yolanda Díaz) que se diera ninguna orden de nada, pero sí le recordé que era una irresponsabilidad para los ciudadanos de Cataluña", afirmó el dirigente de Esquerra en RAC1.

"Desnorte", según Belarra

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los comunes, Aina Vidal, cargó sin embargo la responsabilidad del rechazo de los presupuestos catalanes sobre Aragonés, quien, en su opinión, "no supo decirle que no al PSC" con el proyecto de Hard Rock, el nudo gordiano del disenso en las negociaciones. "Si el PSC puso una línea roja a la que ERC no supo decir que no, es la responsabilidad del presidente de la Generalitat", enfatizó Vidal para reprochar que los socialistas "se equivocaron" al condicionar los Presupuestos a levantar "uno de los casinos más grandes de Europa".

La líder de Podemos, Ione Belarra, repartió, en cambio, las culpas por todo el Gobierno, al que ve "incapaz de marcar el rumbo de la legislatura". "España necesita un Gobierno que gobierne y se ocupe de los precios del alquiler, que aborde la emergencia de conciliación, los avances en derechos feministas... y, en cambio, vemos a un Gobierno desnortado", afirmó en los pasillos del Congreso. "Los Presupuestos eran la primera y quizá la ultima oportunidad del Gobierno de hablar de los problemas reales, después de que nos meses hablando únicamente de amnistía y corrupción", zanjó.