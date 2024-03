Torres compara su gestión de la pandemia en Canarias con la de Madrid ante las críticas del PP por el caso Koldo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparado el índice de personas fallecidas en Canarias por Covid mientras él era presidente con el de Madrid, que, según él, es cuatro veces mayor, para defenderse de las críticas del PP por los contratos con la empresa vinculada al 'caso Koldo'.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Torres también ha retado a los populares a pedir explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por las últimas informaciones sobre su pareja en la que apuntan a un cobro de presuntamente dos millones en comisiones por contratos de mascarillas.

En cualquier caso, el diputado del PP Elías Bendodo ha pedido explicaciones a Torres durante su etapa como presidente de Canarias por ser "el mayor cliente de la trama", apostillando que su mejor salida "es la dimisión".

Ante esto, Torres ha señalado que en Canarias fallecieron por covid 107 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en España fueron de 256, "y en Madrid cuatro veces más". "Si hablamos de las residencias de mayores, en Canarias fallecieron el 9%, concretamente 182 personas, y en Madrid murieron el 36%, concretamente 6.937", ha agregado. "Pero ustedes qué hacen en la Asamblea de Madrid, votar 'no' a que se investigue qué pasó, y le digo señor Bendodo, ¿qué pedirían ustedes hoy a la señora Armengol o a Torres, si lo que está investigando la Fiscalía afecta a la Comunidad de Madrid?, ¿qué dirían ustedes de los presidentes autonómicos?", ha retado Torres al diputado del PP.

Por su parte, el diputado del PP Elías Bendodo ha preguntado a Ángel Víctor Torres si conocía a Ignacio Díaz, "uno de los testaferros". "¿Lo conoce usted? Pues él dice que lo conoce. En el sumario viene un pantallazo", ha sostenido Bendodo. Al respecto, Torres ha replicado al diputado 'popular' que, si quiere hablar del sumario del 'caso Koldo', también se hace mención a una "conversación que aparece" el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado: "Vamos a dejar que se investigue y vamos a quitarnos las caretas".

En cualquier caso, Torres ha vuelto a referirse a las informaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso para decir al PP que "no le quedan excusas" para apoyar la comisión de investigación en el Congreso sobre los contratos durante la pandemia. "Que se investiguen todas las comunidades, en la de Andalucía, en la de Galicia, en la de Madrid, en la de Canarias, en la de Baleares, y que se haga con el voto favorable del PP, porque saben que con lo que hemos sabido ayer, no tienen excusas, si no votan a favor, son ustedes los que ocultan", ha sentenciado.

"Doble vara de medir"

Y es que este tema también ha sido el protagonista durante la interpelación que ha tenido el diputado del PP Asier Antona con el ministro Ángel Víctor Torres, que le ha pedido explicaciones sobre todas las ramificaciones del caso Koldo en Canarias, ligado a otras tramas con material sanitario.

Al respecto, Torres ha insistido en defender su gestión de la pandemia, volviendo a comparar los datos de Canarias con los de Madrid, y denunciando una "doble vara de medir" con lo que se le exige a otros dirigentes del PP. "Según ustedes, el señor Almeida, no sabía que comisionistas que están para sentencia cobraban tales comisiones. Y por tanto, ustedes ponen la mano en el fuego que el señor Almeida no lo sabía. Bueno, ¿y entonces por qué lo sabía la presidenta de Baleares, el presidente de Canarias, los ministros de las ramas respectivas y otros responsables del Partido Popular?", ha añadido Torres.

En este contexto, el ministro ha insistido en que "no se va a encontrar ninguna ilegalidad" relacionada con su gestión en Canarias, a la vez que ha defendido que todos los contratos se hicieron "con fundamento jurídico".