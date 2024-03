"Café", "monedas" y otras palabras clave en la investigación del caso Koldo

El sumario del 'caso Koldo' es, por momentos, una suerte de jeroglífico, una especie de mapa de iniciales y palabras en clave que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debían interpretar para esclarecer los hechos y llegar hasta sus responsables. Los agente han llegado a la conclusión de que una de esas iniciales, la R, corresponderían a un alto mando de la Benemérita, en concreto a un teniente coronel destinado a la Embajada de España en Venezuela que supuestamente estaba en nómina de los socios de Koldo García.

En uno de los últimos atestados entregados al juez, al que ha tenido acceso este periódico, los agentes de la UCO sostienen que el teniente coronel, investigado por cohecho y por organización criminal, percibía pagos mensuales de 2.000 euros en efectivo a cambio de hacer gestiones y asesorar a los cabecillas de la trama. El informe policial refleja que el ordenante de esos pagos habría sido Víctor de Aldama, considerado por la UCO el conseguidor de los negocios investigados. Los agentes detectaron el rastro en las conversaciones telefónicas intervenidas, donde se hacía alusión a una inicial, la R.

El trabajo de los investigadores consistió en identificar a quién podía corresponder esa inicial, igual que antes habían hecho con la letra K, que según sus pesquisas se correspondería con Koldo García, exasesor y mano derecha de José Luis Ábalos en su etapa al frente del Ministerio de Transportes.

De hecho, ambas iniciales aparecen asociadas en un mismo archivo que figura en el sumario, concretamente un documento de notas de Apple que dos de los investigados se enviaron mediante un pantallazo. En ese listado figura, en primer lugar, la inicial K asociada a la cifra 10.000 y acto seguido, la R junto a 2.000. En una conversación fechada el 18 de febrero de 2022, uno de los socios de Aldama le pregunta a éste por una serie de pagos que debe realizar, respondiéndole el supuesto conseguidor de este modo: "Lo de R2 lo de todos los meses". Los investigadores pudieron confirmar que el teniente coronel se reunió cinco días después con Aldama, coincidiendo con la fecha en que el conseguidor tenía preparados los 2.000 euros en efectivo para R.

El atestado contiene algunas referencias que los investigados habrían realizado en relación a R. De Aldama aludió a él como "uno de los nuestros", mientras que Koldo García, quien al parecer manifestó que le habría abierto un par de puertas en Venezuela, le dijo directamente "eres nuestro".

"Me sales muy caro, jodido"

La investigación desvela unas conversaciones muy llamativas que también han sido interpretadas por los agentes de la UCO. En mayo de 2021, De Aldama escribió a Rubén: "Intenté ayer tomar café pero no me funcionó la tarjeta no tiene saldo a si que (sic) llamaré al banco para que me recarguen".

Según el sumario, el teniente coronel le respondió "eso chupa como un condenado" y, a continuación, le dijo: "Me sales muy caro, jodido. Me encargo". Un mes después, Rubén escribió a De Aldama: "Prepárame la cafetera en su caja que me la llevaré a repararla".

En otra conversación posterior, De Aldama aludió a que no tenía monedas para la máquina. Para los investigadores, que subrayan que se trata de una hipótesis policial, el "café" sería una línea segura de comunicación y las "monedas", probablemente», las recargas de las tarjetas prepago.