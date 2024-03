Aragonès convoca elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo tras tumbar el Parlament los presupuestos

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido adelantar las elecciones catalanas al próximo 12 de mayo, después de que el Parlament haya tumbado su proyecto de presupuestos por los "vetos cruzados" de grupos parlamentarios que, según ha denunciado, han actuado con "irresponsabilidad".

Aragonès ha solemnizado esta convocatoria de elecciones anticipadas en una comparecencia en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, arropado por los consellers de su Govern, que han seguido su declaración institucional desde primera fila.

A primera hora de la tarde, el pleno del Parlament ha aprobado las enmiendas a la totalidad de JxCat, Vox, la CUP, En Comú Podem, Cs y PPC a los presupuestos de la Generalitat para este año y, acto seguido, Aragonès ha tomado la palabra para anunciar una reunión extraordinaria de su Govern, que se ha desplazado en bloque al Palau de la Generalitat para tomar la drástica decisión de dar por finalizada la legislatura y convocar nuevas elecciones.

"Cataluña se merecía una legislatura entera"

"Mi objetivo era acabar la legislatura, pero los vetos cruzados de grupos políticos del Parlament impiden tener las condiciones para hacerlo posible. Cataluña se merecía una legislatura entera, la ciudadanía del país la merecía, y también merecía los mejores presupuestos posibles, pero ahora no es momento de lamentaciones sino de mirar hacia adelante", ha asegurado el president en la comparecencia.

Con este adelanto electoral, Aragonès buscará "que Cataluña se pueda dotar de un Govern con más fuerza para seguir haciendo avanzar el país, acelerar las transformaciones y hacerlo sin la dependencia de los inmovilistas", según ha dicho.

Aragonès ha reiterado que el adelanto electoral viene motivado por "la irresponsabilidad de los grupos políticos", a los que ha acusado de "poner por delante del país el partido" y de hacer "vetos cruzados" no contra el Govern, "sino contra los ciudadanos de Cataluña" y "los servicios públicos del país".

"Si han tenido la irresponsabilidad de decir que 'no' ante unos presupuestos como estos, no me quiero imaginar qué responsabilidad podemos esperar ante unos presupuestos diferentes", se ha preguntado el president.

Tras la decisión de Aragonès de adelantar elecciones, la campaña electoral dará comienzo el 26 de abril, de seguirse el calendario previsto habitualmente.

La remodelación del Govern no frenó la crisis

El Govern firmó un pacto presupuestario con el PSC, pero no ha logrado reunir los apoyos suficientes -solo tenía 66 de los 68 votos necesarios- para sacar las cuentas adelante, después de intentar negociar con los Comuns, Junts y la CUP.

A lo largo de toda la mañana, diputados de diferentes grupos parlamentarios han barajado la posibilidad de que Aragonès, ante esta derrota parlamentaria, adelante las elecciones, previstas para febrero de 2025.

El pasado 23 de enero, Aragonès cortó de raíz las especulaciones sobre un posible adelanto electoral y remodeló su Govern, para ascender a Laura Vilagrà como vicepresidenta y al jefe de la Oficina del President, Sergi Sabrià, como viceconsejero de Comunicación y Estrategia, unos cambios que se interpretaron como una apuesta por rearmarse y resistir hasta el final del mandato.

En paralelo, ERC designó de nuevo a Aragonès como candidato a la Generalitat y despejó así dudas sobre las posibles aspiraciones del presidente del partido, Oriol Junqueras, a liderar la próxima lista electoral de los republicanos si antes es amnistiado.

El plan de Aragonès era aprobar los últimos presupuestos de la legislatura con el apoyo de PSC-Units -selló el acuerdo con el jefe de la oposición, Salvador Illa, el 27 de febrero- y de En Comú Podem, pero el escollo del Hard Rock ha impedido atraer a los comunes.

Antes de las elecciones europeas

Aragonès ha decidido adelantar las elecciones a mayo, antes de las europeas del 9 de junio, probablemente teniendo en cuenta que las perspectivas electorales de ERC no serán mejores ni el próximo otoño ni en febrero del año que viene, ya que por el camino tendrá que lidiar con medidas restrictivas por la sequía, sin los 1.045 millones para combatirla que preveían las cuentas.

La convocatoria electoral adelantada pone patas arriba el calendario político del resto de partidos, empezando por JxCat, que aún no ha decidido quién será su próximo candidato a la Generalitat.