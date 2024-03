Felipe González se reúne con García-Page en plena tormenta sobre el Gobierno

Felipe González y Emiliano García-Page compartieron este lunes mesa y mantel en Toledo, en un contexto de presión para el PSOE por la ley de amnistía y las consecuencias del 'caso Koldo'. El expresidente del Gobierno y el máximo responsable del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, las dos voces críticas de mayor peso contra la norma llamada a borrar las causas judiciales vinculadas al 'procés' independentista, llevaban tiempo tratando de cerrar un encuentro, según fuentes próximas al líder autonómico, y finalmente lo hicieron en una semana clave.

No estuvieron solos. A la cita se sumaron también dos cargos del Ejecutivo regional -el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; y la portavoz, Esther Padilla- y Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE castellanomanchego y diputado por Toledo.

Aunque los medios consultados subrayan que no existe "ninguna razón concreta" para el encuentro, confirman lo obvio: que charlaron sobre los asuntos que están marcando la agenda política. Fuentes presentes en la reunión insisten que no se trató de iniciar u orquestar acción alguna. "Hay mucha preocupación en muchas partes con la situación pero no hay deseos de conspirar por ninguna", aseguran.

Tanto González como García-Page, cada uno desde su actual ámbito de actuación, han censurado con razones similares el impulso a la amnistía y las ataduras que suponen para el partido la ley y el resto de contrapartidas pactadas con el independentismo para amarrar la investidura de Pedro Sánchez y, a partir de ahí, la legislatura. Y los dos han acabado con la reprobación de quienes ahora dirigen el PSOE en torno al liderazgo de Sánchez. Sin embargo, no se rinden.

"Esta semana se va a conocer la posición última sobre la ley de amnistía y espero que no se cambie de opinión. Lo que sucedió es muy grave y me parece correcto que se investigue como terrorismo", dijo este lunes Page sobre la causa de Tsunami Democràtic en la que está el expresident.