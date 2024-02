¿Quién es quién en la guerra interna del PSOE Aragón?

El presidente del Gobierno de España mantiene una relación difícil con la federación aragonesa del PSOE por su ruptura con Javier Lambán. Y eso que cuando ganó las primarias en 2014 para ser candidato recibió el apoyo del líder socialista aragonés, que estuvo con él como la mayoría de los barones territoriales. Las discrepancias sobre el modelo de partido, los pactos con los independentistas y la abstención ante la investidura de Rajoy abrieron en canal al PSOE. Lambán se posicionó frente a Sánchez, a quien ha criticado con fiereza en diversas ocasiones. La relación hoy está rota. La dirección federal no ha dudado en pasar a la ofensiva contra Lambán, como cuando modificó las listas municipales de Zaragoza en 2019 y las de las elecciones al Congreso y Senado en 2023, hecho que agravó la ruptura entre la federación aragonesa y Ferraz. Su decisión de sacar de la ejecutiva federal a Mayte Pérez es el último episodio del conflicto.

Alcalde de Tobed desde 1995, es un histórico del PSOE zaragozano. Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza desde 2015, después de haber sido vicepresidente con Lambán, es hoy la referencia institucional del PSOE en Aragón después de las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Como secretario general del PSOE Zaragoza, Sánchez Quero tiene completamente controlado el partido en la provincia y está alineado con Lambán, a quien garantiza la mayoría orgánica en el partido. No obstante, actúa en ocasiones como puente con el PSOE oscense. ​Pese a todo, Sánchez Quero fue el primero en salir en defensa de Javier Lambán el pasado martes cuando el PSOE del Alto Aragón se movió para pedir su relevo. Avisó de que los socialistas de Zaragoza no permitirán que "se menoscabe el liderazgo de nuestro secretario general y uno de los mejores presidentes de la historia de Aragón" .

Pilar Alegría (Zaragoza, 1977)

Ministra de Educación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, es la gran favorita para liderar el partido cuando Lambán deje el cargo en el próximo congreso. Su carrera ha sido fulgurante. Comenzó como diputada en 2008, en aquella época vinculada a la UGT y al PSOE oscense, y desde entonces su poder político no ha dejado de crecer. Lambán contó con ella para su primer gobierno en 2015 como consejera de Innovación, Investigación y Universidad y en 2019 la apoyó como candidata en las primarias a la alcaldía de Zaragoza.

No obstante, tras aquello, Alegría pactó con el Ferraz y con Huesca para diseñar unas listas a su medida frente a la dirección regional, lo que supuso su ruptura con Lambán y Pérez Anadón, que lo vieron como una traición. Ganó las elecciones de mayo de 2019, pero no logró la mayoría para gobernar y se quedó en la oposición. En el Ayuntamiento de Zaragoza estuvo poco tiempo, dado que en febrero de 2020 fue elegida delegada del Gobierno en Aragón por Sánchez.

Estuvo en el cargo hasta julio de 2021, cuando fue nombrada ministra de Educación. Sánchez la nombró además portavoz del partido y, en 2023, del Ejecutivo. Cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno, del PSOE de Huesca, así como de los diputados y socialistas aragoneses y de la delegación del Gobierno en Aragón, dirigida por un hombre de su plena confianza, Fernando Beltrán. En Zaragoza tiene el apoyo de las concejalas Ros Cihuelo y Ana Becerril o del historico dirigente socialista Fernando Gimeno Pero ella nunca ha terminado de aclarar si quiere dar el salto al liderazgo del PSOE Aragón.