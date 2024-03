Las claves del botín en Baleares del caso Koldo: 3,4 millones por mascarillas defectuosas en plena pandemia

Islas Baleares una de las comunidades donde la trama del 'caso Koldo' se lucró mediante jugosas comisiones por mediar en la compra de mascarillas en los peores momentos de la pandemia, según consta en el sumario judicial y las pesquisas policiales. Por entonces, esta autonomía estaba gobernada por la socialista Francina Armengol, a día de hoy presidenta del Congreso -la tercera autoridad del Estado- y a quienes los componentes de la supuesta red corrupta llamaban "la señora". Estos son los datos en el sumario judicial y de la Guardia Civil sobre esta transacción millonaria que se realizó con dinero público.

¿Cuándo se produjo la compra?

En abril de 2020. Con toda España confinada, el Gobierno balear aprobó la compra de 1,7 millones de mascarillas FFP2 por valor de 3,4 millones. La oferta que aceptaron fue la de Soluciones de Gestión, propiedad de Juan Carlos Cueto, supuesto cerebro de la trama.

¿Qué pasó con las mascarillas?

Las FFP2 compradas resultaron ser defectuosas al no cumplir con las exigencias fijadas por las normas de la Unión Europea, por lo que a pesar de ser distribuidas en un primer momento, fueron retiradas poco después de todos los centros sanitarios. al detectarse sus fallos.

¿Se ha recuperado el dinero?

No. Pese a saber que el lote no era utilizable, el Gobierno de Armengol recurrió a fondos europeos para pagar la estafa y no inició hasta 2023, en puertas de tener que abandonar el poder, el procedimiento para recuperar al menos los 2,6 millones que se pagaron como sobrecoste. Ya con la popular Marga Prohens como presidenta de las islas el expediente, a falta de confirmación administrativa en el boletín oficial, podría haber caducado, por lo que la trama no retornaría ese dinero a las arcas públicas. El PP balear, que ha renunciado a los fondos europeos requeridos, asegura que el proceso sigue vigente y que se restablecerá la cantidad estafada.

El papel de Armengol

Tras destaparse el 'caso Koldo' Armengol justificó que su Gobierno fue una víctima de la trama corrupta en un momento en el que acuciaba adquirir material sanitario. "Los contratos fueron de emergencia pero legales", argumentó. No piensa dimitir de su cargo como presidenta del Congreso.

Confianza del PSOE

A diferencia de lo ocurrido con el ex ministro José Luis Ábalos, Armegol cuenta de momento con la confianza de Pedro Sánchez y el aparato del partido. Según la número dos socialista, María Jesús Montero, fue ella quien frenó la estafa de la trama corrupta. Lo hizo, eso sí, tres años después de desembolso de 3,7 millones que aún no han sido devueltos.