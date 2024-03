Vidal-Quadras, aclamado por la resistencia iraní en un acto a las afueras de París

"¡Nuestro héroe Alejo!", clamaron dos centenares de miembros de la resistencia iraní reunidos en las afueras de París para dar la bienvenida al político español Alejo Vidal-Quadras tras el atentado que sufrió en Madrid hace casi cuatro meses.

"Su presencia aquí nos llena de alegría. Usted es la voz elocuente del mundo que habla contra el terrorismo y la represión del régimen iraní", aseguró la presidenta del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní, Maryam Rajavi, principal oposición al régimen de los ayatolás y con el que Vidal-Quadras colabora desde hace dos décadas.

Las palabras de los líderes del conocido como movimiento de los 'muyahidines' pusieron en pie al entregado auditorio en la sede central del Consejo, en Auvers-sur-Oise, localidad del oeste de París conocida por haber albergado los últimos días de Vincent van Gogh.

"Hay momentos en la vida en los que merece la pena arriesgar la vida por tener amigos como vosotros", afirmó el político español en cuando subió al estrado, palabras respondidas con entusiastas "¡Viva! ¡Viva!", en castellano.

El exvicepresidente del Parlamento Europeo, visiblemente afectado por las secuelas del atentado que sufrió el pasado 9 de noviembre, no podía ocultar la emoción y apuntó directamente al líder supremo iraní al decir: "Has fracasado".

"Aquí estoy. Sobreviví al atentado y me estoy recuperando. Y tampoco has logrado amedrentarme a mi ni a los que querías amedrentar con esa acción", señaló.

Posteriormente, Vidal-Quadras reconoció que las secuelas físicas están todavía presentes, pero sobre todo las psicológicas, que no se esperaba y que son las que ahora afronta con más fuerza.

"Te entra como una angustia, una ansiedad, una depresión, una cosa terrorífica", afirmó el político, que reconoció que está recibiendo tratamiento médico y "algún medicamento".

Pero él destaca más el apoyo de la familia y de momentos como el que vivió en la reunión internacional en la que fue el gran protagonista.

"Son gente con la que he trabajado y a la que he dado apoyo político durante muchos años. Y me tiene afecto. Son normales estas muestras de adhesión", aseguró el político de 78 años, que salió de España por vez primera desde el atentado.

"Nuevo nacido"

"Yo he participado en muchas reuniones como esta en los últimos 20 años, pero es la primera vez que lo hago como 'nuevo nacido', después del atentado", indicó.

Vidal-Quadras lamentó que su atentado no tuviera toda la repercusión que debería y lo achacó la "condescendencia" que hay con Irán, porque existen intereses económicos, pero también hay miedo "porque es un régimen que suele recurrir al terrorismo".

Pese a que estuvo a punto de pagar con su propia vida su activismo contra el régimen iraní, Vidal-Quadras aseguró que "ha merecido la pena" y señaló que seguirá al lado de la resistencia.

"La vida es finita y si la entregas a una causa noble, buena para mucha gente, creo que eso da sentido a una vida. No me arrepiento en absoluto. Es más, pienso continuar", indicó.

Víctima del terrorismo, el cofundador de Vox entra de puntillas en el debate sobre la definición de terrorismo que estos días hay en España.

"Para mi, el terrorismo está definido; el Código Penal y la Fiscalía y los tribunales son los que califican los delitos", aseguró, al tiempo que se refirió al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al que calificó como "el prófugo de Waterloo" y del que dijo que "el Tribunal Supremo considera que hay indicios fundamentados de que animó, inspiró y lideró un movimiento terrorista".

"No seré yo quién contradiga al Supremo", concluyó.