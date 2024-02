Marlaska no se plantea dimitir y advierte al narco: los asesinatos no quedarán impunes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que no se plantea dimitir, como exigen varias asociaciones de guardias civiles tras el asesinato de dos agentes en Barbate (Cádiz), y ha dejado claro a los narcotraficantes que esos crímenes "no van a quedar impunes".

En declaraciones a los periodistas antes de presidir la entrega de medallas al Mérito de Protección Civil, Marlaska ha insistido en las medidas tomadas desde su llegada a Interior para reforzar con medios humanos y materiales la lucha contra el narcotráfico y ha afirmado que "se seguirá invirtiendo todo lo necesario y preciso".

Preguntado por el momento vivido en la capilla ardiente del guardia civil David Pérez instalada en la comandancia de Pamplona, cuando su viuda rechazó la medalla que le iba a imponer, el ministro ha evitado hacer ningún comentario y ha mostrado su respeto a los sentimientos de las víctimas.

"Están en su absoluto derecho y a los demás solo nos cabe respetarlo y seguir trabajando contra el narcotráfico, contra la criminalidad organizada y para evitar que sucesos como los que acontecieron el viernes a la tarde vuelvan a repetirse", ha manifestado.

Tras reiterar sus condolencias y su solidaridad a las víctimas de Barbate y a sus familiares ha insistido en que los asesinatos no quedarán impunes: "El narco lo sabe; y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el Campo de Gibraltar y en toda la costa española".

Prueba de ello, ha continuado, es que en la misma noche del viernes fueron detenidos los presuntos autores de los hechos, que van a pasar a disposición judiciail

Marlaska ha hecho hincapié en que la situación actual "nada tiene que ver con la ausencia de inversión, con la ausencia de medios" de la etapa de gobierno del PP y ha recordado que el mismo viernes había presentado en Algeciras el cuarto plan especial de seguridad para el Campo de Gibraltar, que continúa con el refuerzo de medios personales y materiales en 2024 y 2025.

El acto de entrega de medallas al Mérito de Protección Civil ha comenzado con un minuto de silencio por los dos guardias civiles asesinados y Marlaska, en su discurso, ha señalado que no hay "palabras ni existen medallas para expresar la enorme gratitud por su entrega para construir una sociedad mejor"

"Cuando llegué a Interior sabía que no era un destino fácil, mucho menos cómodo y que me tocaría hacer frete a numerosas crisis y de diversa índole. No me he equivocado", ha dicho.