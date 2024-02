Sentido minuto de silencio en Aragón por los guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate

El Ayuntamiento de Zaragoza ha guardado este lunes un minuto de silencio en la plaza del Pilar en recuerdo de los guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate. Al acto han asistido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa, Natalia Chueca, así como representantes de PP, PSOE, Vox y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

“Estamos totalmente conmocionados con lo que ha sucedido este fin de semana en Barbate. Esperamos que sirva para que desde el Gobierno de España se tomen medidas y se ajusten los medios a las necesidades que hay en cada uno de los territorios”, ha dicho la regidora tras el minuto de silencio, al que se han sumado decenas de zaragozanos a título particular.

Chueca también ha recalcado que la lucha contra el narcotráfico es “importante”, y que el hecho de que se hayan desactivado los efectivos “no ayuda a que la Guardia Civil pueda hacer bien su trabajo”. “Lamentablemente, hemos visto las consecuencias este fin de semana. Con lo cual, toda nuestra solidaridad y apoyo. Desde aquí transmito mi más sentido pésame a todas las familias y en especial, a los tres niños que se han quedado sin padres y a las viudas”, ha declarado.

En el acto -que ha terminado con un largo aplauso y gritos espontáneos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska-, también han participado la exministra popular Fátima Báñez y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que se ha desplazado hasta Zaragoza para asistir al homenaje que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón a César Alierta. “Quería mostrar mi solidaridad y agradecimiento a la Guardia Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hacer un acompañamiento en estos momentos tan duros. Me he enterado de este minuto de silencio y no he querido faltar para mostrar el apoyo de la empresa española. La libertad la tenemos gracias a la gente que trabaja para que nosotros vivamos en paz”, ha apuntado.

Los homenajes en la Comunidad

En Calatayud se han hecho dos homenajes. Uno en la puerta del Ayuntamiento, al que asistían vecinos, representantes del Consistorio y de la Comarca e integrantes de la Guardia Civil, de la Policía Local y de la Policía Nacional. El otro, desde el polígono de la Charluca, donde los agricultores que se concentraban allí y agentes de la benemérita también les recordaban. Ambos actos han acabado con un aplauso prolongado.

Concentración frente al Ayuntamiento de Calatayud Ayto. de Calatayud

Casi 300 personas han guardado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento de Huesca por el asesinato de dos guardias civiles en acto de servicio arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz). También otros ayuntamientos de la provincia, como Binéfar y Barbastro, han convocado concentraciones.

Minuto de silencio en Huesca Ayuntamiento de Huesca

El Ayuntamiento de Teruel ha guardado un minuto de silencio en el mediodía de este lunes por la muerte de los dos Guardias Civiles. Este gesto ha sido una iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El acto ha tenido lugar en la puerta del Ayuntamiento, a la que han acudido todas las fuerzas políticas con representación en la Corporación Municipal presidida por la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y numerosos vecinos de Teruel.

Antes de iniciarse el minuto de silencio un grupo de agentes de la Guardia Civil ha depositado un ramo de flores y dos velas en la puerta del Ayuntamiento como muestra de solidaridad con los familiares de los agentes fallecidos. El minuto de silencio se ha roto con los aplausos del público asistente y con gritos de viva la Guardia Civil.