Tres de cada cuatro gallegos creen que la coalición del Gobierno no les beneficia

La coalición del Gobierno central formada por PSOE y Sumar, y liderada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, respectivamente, no convence a los gallegos. Según la encuesta realizada por DYM para HENNEO entre el 5 y el 8 de febrero, un 74,5%, de los ciudadanos de esta región consultados, prácticamente tres de cada cuatro, no ven beneficiosa esta coalición para Galicia. Por contra, solo un 18,5% sí creen que es beneficiosa. Ese 74,5% se reparte en dos tendencias: un 44,2% de los encuestados creen que el Gobierno de ambos partidos es perjudicial, mientras un 30,3% no consideran que sea ni beneficioso ni perjudicial.

A la hora de analizar el resultado de esta pregunta por provincias gallegas, Orense es la que cuenta con más habitantes que consideran perjudicial la coalición gubernamental (48,7%), mientras los lucenses son los que más creen que esta unión no resulta beneficiosa ni perjudicial para su tierra (33,8%). Por último, en cuanto a los que opinan que es beneficiosa para Galicia, en Pontevedra lo piensan un 20,7%, dos o tres puntos más que en el resto de provincias.

Por último, y en cuanto a la opinión por votantes de los diferentes partidos, resulta llamativo que un 46,1% de los últimos votantes socialistas no ven para Galicia beneficioso ni perjudicial la coalición, un porcentaje incluso mayor al de los socialistas que sí lo ven beneficioso (41,1%).

También hay una mayor proporción de electores del BNG que no ven el actual Ejecutivo ni especialmente bueno ni malo (53,4%) que los que lo ven positivo. Por contra, la gran mayoría de personas que votaron en las últimas elecciones al PP ven al Gobierno de Sánchez contraproducente para los intereses gallegos (un 84,5%).

Los ciudadanos señalan la economía y la sanidad como sus principales problemas

Los ciudadanos gallegos están llamados a votar el próximo domingo, 18 de febrero. Y en la elección de la papeleta que finalmente depositen en la urna es posible que influya la situación económica y el estado de la sanidad, que son los principales problemas de la autonomía, según opinan los ciudadanos.

De acuerdo al sondeo realizado por el Instituto DYM, la situación económica ocupa el primer puesto cuando se pregunta por el principal problema de Galicia (28,7% de los encuestados). Le siguen por orden de preocupación la sanidad (20,9%), el Gobierno autonómico (14,8%) y la falta de inversiones, con cerca de un 13%. Después citan el desempleo -con un 10%- o la situación de los jóvenes -5,1%-. En último lugar se sitúa el medio ambiente, con un 1,1%. Esto último, pese a la crisis de los pellets.

Con todo, no todas las preocupaciones tienen la misma importancia para los ciudadanos, sino que varía según el partido al que piensen votar o hayan votado anteriormente. Cerca de un tercio de los electores del BNG y del PSOE señalan la sanidad como su principal problema.

Cabe recordar que el pasado 4 de febrero se celebró una masiva marcha en Santiago de Compostela en defensa de la sanidad pública a la que asistieron Ana Pontón, candidata del BNG, y José Ramón Gómez Besteiro, del PSOE, formaciones de izquierdas que tratarán de desbancar a Alfonso Rueda (PP), actual presidente de la Xunta.

Por su parte, los electores populares destacan como sus principales problemas la situación económica, elegida por casi un 40% de ellos; la falta de inversiones (con cerca de un 20%) o el desempleo, que cosecha un 13,6%.