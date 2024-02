Zapatero carga contra la "hipocresía" del PP y dice: "En unas semanas propondrán beatificar a Puigdemont"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha cargado este domingo en Ferrol contra la "hipocresía" del PP y ha asegurado que "dentro de unas semanas propondrán la beatificación de Puigdemont".

Zapatero ha lanzado este mensaje en un mitin en la ciudad de Ferrol, en el que ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Todo ello después de que varios medios publicasen este sábado a última hora que el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, estaría abierto a un indulto a Puigdemont condicionado a que sea juzgado y que rechace la vía unilateral, y de que, instantes después el PP matizase que, sus condiciones "no se dieron con los indultos del procés".

Al respecto, en un mitin ante unas 600 personas en la praza da Constitución de Ferrol, Zapatero ha asegurado sentirse "reconfortado" este domingo al considerar que se demuestra que Pedro Sánchez "tenía razón con la concordia en Cataluña".

"Hoy es un día importante para la democracia", ha sostenido Zapatero, convencido de que "las cosas que se han conocido suponen el fin de una infamia protagonizada por la derecha y el PP de Feijóo, generando crispación y atacando al Gobierno". "Resulta que todo era una gran hipocresía, una gran mentira", ha exclamado para celebrar que ahora el PP asegure que "es bueno darle un indulto" a Puigdemont y que "estuvieron negociando la amnistía".

"Ahora dicen que como no era legal, que no se decidieron. No, no, no, el problema no era que no era legal. Es que no podías aprobarla porque Vox no te hubiese votado eso nunca", ha afirmado para incidir en que "no fue porque no quería, sino porque no podía".

En un discurso que ha iniciado poniendo en valor la labor de la Guardia Civil y con un mensaje de pésame hacia las familias de los guardias civiles fallecidos este fin de semana en Barbate (Cádiz), ha hecho un relato en el que ha atribuido estas informaciones del PP al hecho de que Puigdemont amenazase con dar a conocer las conversaciones de su formación con el PP.

Ante el "todo se sabrá", Zapatero ha considerado que el PP apostó por hacer "control de daños" y una "voladura controlada" y se ha preguntado por cómo será la "no controlada". "Ahora resulta que en pocos días Puigdemont ha dejado de ser un terrorista, hay que darle un indulto para la reconciliación y que la amnistía era negociable. Y dentro de unas semanas propondrán la beatificación de Puigdemont", ha afirmado.

Zapatero ha afeado a la derecha que lleve "décadas dramatizando" y asegurando que "España se rompe". Frente a ello, ha asegurado que cada vez "España está mejor" con el gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de que "hacer de la hipocresía la única señal de identidad política conduce a las derrotas".

"Y eso es lo que le pasa al PP", ha subrayado para recordar también la postura del PP en el fin de ETA. "Cuando yo dialogaba con ETA para llegar al fin de ETA, traicionaba, nos entregábamos a ETA", ha censurado para señalar que eso afirmaban "los mismos que habían negociado con ETA y que les había llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasca". "¡Qué hipocresía!", ha exclamado para preguntarse "si la próxima manifestación la va a convocar Feijóo contra Feijóo y el PP contra el PP".

Dicho esto, Zapatero ha puesto en valor que, frente a todo ello, el presidente del Gobierno y líder del PSOE haya sido "valiente y decidido". "Teníamos razón y tiene razón por el bien de España, la convivencia y la recuperación de la concordia en Cataluña", ha sostenido.