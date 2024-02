Lluís Llach deja el Consejo de la República por la negociación de Puigdemont con el PSOE

El cantautor y activista independentista Lluís Llach se ha dado de baja del Consejo de la República, organismo parainstitucional que lidera desde Bélgica Carles Puigdemont, por estar en desacuerdo con las negociaciones del expresident con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

"Yo entiendo que una herramienta como los siete diputados en Madrid es muy importante, pero a la vez también la veo peligrosa y comprometida. Pero cuando él (Puigdemont), de alguna manera, se convierte en el líder de la negociación, yo no me siento cómodo y decido dejar el Consejo por esto, sólo por esto. No me siento cómodo con estos roles, a pesar de que respeto su iniciativa política", ha asegurado este jueves en declaraciones a Vilaweb.

Llach ha señalado que estaba en el Consejo de la República "por fidelidad a la figura de un presidente en el exilio, que se llama Carles Puigdemont", aunque ha señalado que su decisión de negociar con el PSOE "deja al Consejo en una situación" que le genera "muchas dudas e incomodidad".

Por otro lado, Llach ha elogiado el 'no' de JxCat a la ley de amnistía, en la que "no cree" y que espera que los partidos independentistas no acepten si "no amnistía hasta el último de los militantes". "Me daría vergüenza", ha dicho al respecto, y ha añadido: "Esto sería el final, el abismo".

El también exdiputado de JxSí se ha mostrado contrario a que la Assemblea impulse una cuarta lista independentista a las próximas elecciones al Parlament: "Aprecio mucho a la ANC y no quiero que se convierta en un anexo de una futura opción política. Me parece que esto va contra el sentido más profundo da la Assemblea", ha resuelto.

En cualquier caso, según Llach, "pase lo que pase en las urnas, la lista cívica pondría en peligro a la ANC por todos lados", si bien cree que esta cuarta lista, a la que no se opone, "se tiene que hacer de otra manera" y no como plantea la Assemblea.